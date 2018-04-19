iPhone SE 2 resmen geliyor! İşte yeni minik iPhone
Apple'ın 2016 yılında kullanıcılarına sunduğu iPhone SE modelinin bir üst versiyonu olacak olan iPhone SE 2 hakkında yeni bri detay daha ortaya çıktı. iPhone SE 2 çok yakın bir zamanda tanıtılabilir.
Teknoloji devi Apple, bir tescil başvurusu ile gündeme oturdu. Şirketin, Avrasya Ekonomi Komisyonu'na düşen yeni telefonunun, 2016 yılında tanıtılan ve oldukça beğenilen iPhone SE modelinin halefi iPhone SE 2 olduğu düşünülüyor.. Ayrıca, yeni modelin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. iPhone SE 2 modeli de dahil olmak üzere şirket, toplamda 11 yeni iPhone modeli için daha tescil başvurusu yapmış durumda
Telefon sayısının bu kadar çok olmasının, farklı renk seçenekleri ve farklı dahili depolama alanı seçeneklerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ek bilgi olarak, tüm bu düşünülenlerin haricinde yeni bir iPhone X'un farklı renk seçenekleriyle geleceği de tahminler arasında. Söylenenlere göre kırmızı renkte bir iPhone X veya altın renkte bir iPhone X görebiliriz. Son olarak, altın renkte iPhone X üzerine geçtiğimiz günlerde birkaç görsel de yayınlanmıştı.
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