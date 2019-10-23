iPhone SE 2 ne zaman satışa çıkacak?
Apple'ın minik ekrana sahip yeni nesil telefonu iPhone SE 2 ne zaman satışa çıkacak? Hangi özelliklere sahip olacak? İşte uzun süredir sessizliğini koruyan Apple'ın yeni minik telefonuyla ilgili merak edilen noktalar...
iPhone SE 2'nin özellikleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Apple'a yakın kaynaklara göre yeni minik iPhone için kullanıcılar çok uzun bir süre beklemeyecek. Peki yeni telefon hangi özelliklerle gelecek? Tasarımı nasıl olacak?
iPhone SE 2’de iPhone 8 ile benzer bir tasarım göreceğiz. Gümüş, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği belirtilen telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği olacak.
Telefonun genel tasarımı iPhone 8’e benziyor olsa da, Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Bu 1 GB daha az RAM’e sahip olsa da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile aynı işlemciye sahip olacağı anlamına geliyor.
Tabi, 3D Touch özelliğini bu telefonda görmeyeceğiz. Bu iPhone 8 ile kıyasladığımızda en büyük gerilemelerden biri olsa da Apple, iPhone 11 modelleri ile birlikte bu özelliğe veda etti.
Apple’ın yeni iPhone modelini 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunacağı ve 2020’nin ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşturacağı belirtiliyor. Apple’ın 2020’de 30 milyondan fazla iPhone SE 2 satmasını bekliyor.
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