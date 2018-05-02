iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?
Apple'ın 2016 yılında kullanıcılarına sunduğu düşük bütçeli telefon serisi iPhone SE'nin bir üst versiyonu olacak olan iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Peki, telefonun özellikleri nasıl olacak? İşte Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone SE 2 hakkında gelen tüm sızıntılar ve bilinmek istenen her şey...
Apple'a yakın kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre iPhone SE 2, 4.2 inç büyüklüğünde HD çözünürlük sunan bir ekrana tasarımına sahip olacak. Apple'ın iPhone 7 ailesiyle sunduğu ve 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen, 2.34 GHz hızında çalışan A10 Fusion işlemciden gücünü alacağı söylenen iPhone SE 2, 2 GB RAM ile gelecek. Ayrıca, telefonun depolama alanı ise 32 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı şekilde. 12 Megapiksel arka kamerasıyla kullanıcılarına hizmet vereceği düşünülen telefonun, 5 Megapiksel ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, yine söylenenlere göre cihaz, 1700 mAh bataryadan beslenecek. Önceden cihaz üzerine gelen sızıntılar ise telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin yerine Lightning girişinin olacağı yönündeydi. Apple, Lightning girişini de ilk olarak iPhone 7 ailesinde sunmuştu. Ancak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iPhone SE 2'ye dair görseller, cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olacağını gösteriyor. Bir diğer gelen sızıntıya göre de Apple, iPhone X'da olduğu gibi iPhone SE 2'yi de çentikli bir tasarımla tanıtacaktı. Ancak, yayınlanan o görsellerde, cihazda bir çentiğin olmadığı görünüyor.
iPHONE SE 2 NE ZAMAN TANITILACAK?
Apple'ın iPhone SE 2 modelinin ne zaman tanıtılacağı sorusuna verilecek en somut cevap ise şirketin geçtiğimiz günlerde Avrasya Ekonomi Komisyonu üzerinden gerçekleştirdiği telefon kaydı. Şirketin yeni kayıt yaptırdığı telefonun iPhone SE 2 modeli olduğu düşünülüyor. Ayrıca, söylenenlere göre Apple, iPhone SE 2 modelini önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2018'de tanıtacak.
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