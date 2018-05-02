iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

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iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

Apple'ın 2016 yılında kullanıcılarına sunduğu düşük bütçeli telefon serisi iPhone SE'nin bir üst versiyonu olacak olan iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Peki, telefonun özellikleri nasıl olacak? İşte Apple'ın merakla beklenen telefonu iPhone SE 2 hakkında gelen tüm sızıntılar ve bilinmek istenen her şey...

Apple'a yakın kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre iPhone SE 2, 4.2 inç büyüklüğünde HD çözünürlük sunan bir ekrana tasarımına sahip olacak. Apple'ın iPhone 7 ailesiyle sunduğu ve 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen, 2.34 GHz hızında çalışan A10 Fusion işlemciden gücünü alacağı söylenen iPhone SE 2, 2 GB RAM ile gelecek. Ayrıca, telefonun depolama alanı ise 32 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı şekilde. 12 Megapiksel arka kamerasıyla kullanıcılarına hizmet vereceği düşünülen telefonun, 5 Megapiksel ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, yine söylenenlere göre cihaz, 1700 mAh bataryadan beslenecek. Önceden cihaz üzerine gelen sızıntılar ise telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin yerine Lightning girişinin olacağı yönündeydi. Apple, Lightning girişini de ilk olarak iPhone 7 ailesinde sunmuştu. Ancak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iPhone SE 2'ye dair görseller, cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olacağını gösteriyor. Bir diğer gelen sızıntıya göre de Apple, iPhone X'da olduğu gibi iPhone SE 2'yi de çentikli bir tasarımla tanıtacaktı. Ancak, yayınlanan o görsellerde, cihazda bir çentiğin olmadığı görünüyor. 

iPhone SE 2 ne zaman çıkacak Özellikleri nasıl olacak

iPHONE SE 2 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın iPhone SE 2 modelinin ne zaman tanıtılacağı sorusuna verilecek en somut cevap ise şirketin geçtiğimiz günlerde Avrasya Ekonomi Komisyonu üzerinden gerçekleştirdiği telefon kaydı. Şirketin yeni kayıt yaptırdığı telefonun iPhone SE 2 modeli olduğu düşünülüyor. Ayrıca, söylenenlere göre Apple, iPhone SE 2 modelini önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2018'de tanıtacak. 

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