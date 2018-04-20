iPhone SE 2 ne zaman çıkacak?
Apple'ın 2016 yılında kullanıcılarına sunduğu iPhone SE modelinin halefi olacak olan iPhone SE 2 acaba ne zaman çıkacak? İşte iPhone SE 2'nin çıkış tarihi...
Apple'a yakın kaynaklardan paylaşılan bilgiye göre iPhone SE 2, 4.2 inç'lik HD çözünürlük sunan bir ekran tasarımına sahip olacak. Apple'ın kendi işlemcisi A10'dan beslenecek olan telefon, 2 GB RAM'iyle kullanıcılarına hizmet sunacak. Ayrıca, telefon, 32 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneğiyle gelecek.
5 Megapiksel çözünürlük sunan ön kameraya sahip olacak cihazın arka kamerası 12 Megapiksel çözünürlük sunacak. Ayrıca, söylenenlere göre iPhone SE 2 1700 mAh bataryadan gücünü alacak. Geçtiğimiz günlerde ise Apple'ın, Avrasya Ekonomi Komisyonu'na bir cihazını daha kayıt ettirdiği ortaya çıktığı. Şirketin yeni kayıt yaptırdığı telefonun iPhone SE 2 olduğu ve telefonun önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tanıtılacağı düşünülüyor.
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