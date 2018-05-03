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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.05.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

iPhone SE 2 fena geliyor! İşte böyle olacak

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iPhone SE 2 fena geliyor! İşte böyle olacak

Sızan iPhone SE2 görüntüleri, kompakt Apple telefonun nasıl görünebileceğini gösteriyor!

Apple hayranları iPhone SE2'nin son sızıntısı ile meraklarını gidermeye çalışırken, bazı yeni 3D CAD tasvirleri farklı bir hikaye anlatıyorlar. iPhone SE2'nin daha önce sızdırılmış resimleri, kablosuz şarj için cam arka kısma sahip ve kulaklık yuvası olan bir iPhone 5S/SE benzeri cihaz gösterdiler. Ama bunlar pek ikna edici değildi ve daha önce Asya'dan sızdırılan sahte resimleri andırıyordu.

Yeni sızıntı, daha güvenilir bir kaynak olan OnLeaks'ten Steve H'ye ait. Steve H, söylentilerdeki iPhone SE2'nin burada gördüğünüz yeni CAD tasvirlerini elde etmiş.

Tasvirlerdeki iPhone, iPhone SE ile epey benziyor ama bazı değişiklikler de görünüyor.

iPhone SE 2 fena geliyor İşte böyle olacak
İlk ve en kolay fark edilen değişiklik eksik kulaklık jakı. Bunun dışında, metalik arka panel ve resepsiyon için alt ve üst kenarlarda cam ekler var. Bu da telefonda kablosuz şarj teknolojisinin olmadığı anlamına gelebilir. Ayrıca iPhone 5/5S/SE gibi arka kısmın üst ve altında cam bloklar görünüyor.

Ön kısımda, çentikli bir ekran var, bu da FaceID özelliğinin kullanıldığını gösteriyor olabilir. Özellikle, FaceID'nin olasılığını doğrulayan bir TouchID sensörü veya Home düğmesi ise görünmüyor.

Bunların yanında Apple, henüz bir iPhone SE2 yaptığını resmi olarak açıklamadı. Bu nedenle, daha kesin bilgiler ortaya çıkana kadar beklentilerimizi çok yükseltmemekte fayda var.

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