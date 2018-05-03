iPhone SE 2 fena geliyor! İşte böyle olacak

Apple hayranları iPhone SE2'nin son sızıntısı ile meraklarını gidermeye çalışırken, bazı yeni 3D CAD tasvirleri farklı bir hikaye anlatıyorlar. iPhone SE2'nin daha önce sızdırılmış resimleri, kablosuz şarj için cam arka kısma sahip ve kulaklık yuvası olan bir iPhone 5S/SE benzeri cihaz gösterdiler. Ama bunlar pek ikna edici değildi ve daha önce Asya'dan sızdırılan sahte resimleri andırıyordu.

Yeni sızıntı, daha güvenilir bir kaynak olan OnLeaks'ten Steve H'ye ait. Steve H, söylentilerdeki iPhone SE2'nin burada gördüğünüz yeni CAD tasvirlerini elde etmiş.

Tasvirlerdeki iPhone, iPhone SE ile epey benziyor ama bazı değişiklikler de görünüyor.

İlk ve en kolay fark edilen değişiklik eksik kulaklık jakı. Bunun dışında, metalik arka panel ve resepsiyon için alt ve üst kenarlarda cam ekler var. Bu da telefonda kablosuz şarj teknolojisinin olmadığı anlamına gelebilir. Ayrıca iPhone 5/5S/SE gibi arka kısmın üst ve altında cam bloklar görünüyor.

Ön kısımda, çentikli bir ekran var, bu da FaceID özelliğinin kullanıldığını gösteriyor olabilir. Özellikle, FaceID'nin olasılığını doğrulayan bir TouchID sensörü veya Home düğmesi ise görünmüyor.

Bunların yanında Apple, henüz bir iPhone SE2 yaptığını resmi olarak açıklamadı. Bu nedenle, daha kesin bilgiler ortaya çıkana kadar beklentilerimizi çok yükseltmemekte fayda var.



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