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    iPhone SE 2 de çentiğiyle geliyor!

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

    Kullanıcıların, klasik iPhone tasarımı olarak gördüğü tasarım anlayışıyla tanıtılan iPhone SE, çok ilgi görmüştü. Şimdiyse kullanıcılar, iPhone SE'nin bir üst modelini yani iPhone SE 2'yi bekliyor. Ortaya çıkan yeni görseller, iPhone SE 2'nin iPhone X tasarımına benzeyeceğini gösteriyor.

    Apple'ın iPhone SE'nin bir üst modeli olarak tanıtması beklenen iPhone SE 2'ye dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. Çıkan görsellere göre iPhone SE 2, Apple'ın, iPhone'nun tasarımında büyük fark yarattığı iPhone X modeline benzeyecek. 

    iPhone SE 2 de çentiğiyle geliyor

    Çentikli ve tam ekran yapısı nedeniyle cihazda, Touch ID yer almayacak. Çıkan görsellerde de cihazın çentiğe sahip olması, önceden iPhone SE 2'nin Face ID ile korunacağı üzerine gelen sızıntıları destekliyor. Görsellere göre dikkat edilmesi gereken bir diğer detay ise kulaklık tarafında. Apple, iPhone 7 modeline kadar cihazlarında kulaklık girişine yer veriyordu. Ancak, iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişi ortadan kalkmıştı. Bu cihazda da, kulaklık girişinin olmadığı görülüyor. 

     

    Etiketler: apple , iphone , se 2
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