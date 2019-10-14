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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

iPhone SE 2 çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

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iPhone SE 2 çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Apple, iPhone SE 2 adında yepyeni bir telefonla geliyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ardından şirketin sürpriz bir hamleyle satışa sunması beklenen telefon bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne olacak?

Apple konusundaki tahminleri ile tanınan analist Ming-Chi Kuo iPhone SE 2 ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Kuo bu ayın başında yayınladığı raporda iPhone SE 2‘nin yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini dile getirmişti. Aradan geçen iki haftalık sürenin ardından analist daha fazla detay paylaştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi cihazın özellikleri iPhone 8‘e çok benzeyecek. Tıpkı iPhone SE’nin iPhone 5s gövdesiyle karşımıza çıkması gibi.

Yani iPhone SE 2’de iPhone 8 ile benzer bir tasarım göreceğiz. Gümüş, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği belirtilen telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği olacak.

Telefonun genel tasarımı iPhone 8’e benziyor olsa da, Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Bu 1 GB daha az RAM’e sahip olsa da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile aynı işlemciye sahip olacağı anlamına geliyor.

Tabi, 3D Touch özelliğini bu telefonda görmeyeceğiz. Bu iPhone 8 ile kıyasladığımızda en büyük gerilemelerden biri olsa da Apple, iPhone 11 modelleri ile birlikte bu özelliğe veda etti.

Apple’ın yeni iPhone modelini 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunacağı ve 2020’nin ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşturacağı belirtiliyor. Kuo, Apple’ın tedarikçilerine ayda 2-4 milyon iPhone SE 2 üretmeleri gerektiğini söylediğine inanıyor. Apple’ın 2020’de 30 milyondan fazla iPhone SE 2 satmasını bekliyor.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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