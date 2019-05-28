iPhone SE 2: Apple'dan yeni bir iPhone daha
Apple'ın minik telefonu iPhone SE, küçük ekranlı telefon arayanlar için iyi bir çözümdü, ancak şirket 2018 yılında ani bir kararla iPhone SE modelini mağazalardan kaldırmıştı. Şimdi ise Apple, iPhone SE 2 için harekete geçti.
Her ne kadar günümüzde akıllı telefonların ekranları büyüse de kompakt telefon sevenlerin sayısı bir hayli fazla. Apple bunun farkına vardı ve 2016 yılında piyasaya sürülen iPhone SE'nin yeni modeli için harekete geçti.
Küçük ekranıyla beraber belirli bir kitleye hitap eden iPhone SE 2, kullanıcıları bir hayli heyecanlandırdı. Donanım özellikleri bakımından iPhone 8 modeline benzeyeceği söylenen cihazın 2020 yılında sahneye çıkması bekleniyor.
Aynı zamanda iPhone SE 2 modelinde Face ID özelliği yer alacak. 2 GB RAM kapasitesiyle gelmesi beklenen model,A11 Bionic işlemciden güç alacak. Kullanıcıları meraklandıran kompakt iPhone modelinin piyasaya sunulması halinde ne gibi tepkiler alacağı ise merak konusu.
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