iPhone satışlarında düşüş yaşanıyor, Apple Watch ise yükselişte
Apple'ın özellikle Türkiye'de izlediği yüksek fiyat politikası nedeniyle kullanıcıların ceplerini fazlasıyla yakan iPhone'ları, satış hacmiyle şirketi hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz yıl başlayan negatif tablo bu yıl da sürerken, iPhone satışlarında düşüş yaşanıyor, Apple Watch satışlarında ise artış var!
Apple'ın geliri yılın ikinci çeyreğinde 53.8 milyar dolara ulaştı. Yıl bazında bir değişiklik olmazken, net gelir 10 milyar dolar gerçekleşti ve şirket yüzde 10 düşüşle dönemi kapattı. iPhone satışları ise 26 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 12 düşüş yaşadı. 2012 yılından beri ilk kez iPhone gelirleri toplam gelire oranla yüzde 50 altında kaldı.
iPad Mini 5 ve yeni nesil diğer iPad'lerle birlikte satışlarını artırmayı hedefleyen Apple, tabletlerinin toplam gelirini 5.02 milyar dolara çıkarmayı başarırken, şirkete en çok kazandıran ürünler iPhone'lar değil, Apple Watch, AirPods ve HomePod ürünleri oldu. 5.53 milyar dolarlık bir gelir yaratan ürünler içinde özellikle Apple Watch'un başarısı göz ardı edilecek gibi değil.
Şirketin kârla kapattığı diğer ürünleri ise servislerinin içinde. Apple Music, Apple News+ ve Apple Pay platformları şirkete kazandıran kategoriler oldu.
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