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    iPhone sahipleri Amsterdam'a, Android kullananlar Kiev'e uçuyor

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Yapılan bir araştırmaya göre iPhone'ları üzerinden seyahat planı yapanların azımsanmayacak bir kısmı rotasını Amsterdam olarak belirlerken, Android cihazlar söz konusu olduğunda adres Kiev oluyor.

    Uçak bileti sitelerinden Enuygun.com’un Seyahat Analisti Murat Ekinay iOS ve Android kullanıcılarının uçak bileti satın alma alışkanlıkları ile ilgili bilgiler verdi. Ekinay’ın açıklamasına göre Android kullananlar biletini daha erken alıyor ve iOS kullananlara göre çocuklarla birlikte daha fazla seyahat ediyor.

    Android ve iOS kullananlar uçak bileti satın alırken de farklı. Android işletim sistemini kullananlar iOS kullananlarla kıyaslandığında biletini daha erken satın alıyor ve çocuklarıyla birlikte daha fazla yolculuk yapıyor.

    Ekinay’a göre Android ve iOS kullanıcılarının farkları biletin satın alma zamanı ile sınırlı değil. İki işletim sistemini tercih eden kullanıcıların uçtukları rotalarda da bazı farklılıklar var. Android kullananlar yurt içinde genellikle İzmir, Ankara ve Antalya’ya, yurt dışında Bakü, Düsseldorf ve Kiev’e uçuyor. iOS kullanıcıları ise Android kullananlardan farklı olarak yurt içinde genellikle Dalaman, Bodrum ve Adana’ya, yurt dışında ise Amsterdam, Odessa ve Frankfurt gibi şehirlere seyahat ediyor.

    iOS kullananların satın aldığı biletlerdeki yurt dışı oranı Android kullananların yurt dışı oranına göre %45 daha fazla.

    Etiketler: seyahat , android , iphone
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