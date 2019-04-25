iPhone rehber yedekleme | Nasıl yapılır?
Çeşitli olasılıklara karşı telefonunuzu yedeklemeniz gerekiyor. Ancak telefonunuzdaki tüm dosyaları yedeklemek yerine istediğiniz bir uygulamayı yedeklemeniz de mümkün. Peki telefonumuzdaki önemli dosyalardan olan rehber iPhone'larda nasıl yedeklenir?
Apple'ın kullanıcılarına sunduğu en dikkat çeken özelliklerinden biri olan ICloud, internet üzerinden verilerinizi depolamak için iyi bir seçenek. Bu sayede telefonunuzdaki veriler güvenli bir şekilde depolanıyor. Peki telefonumuzdaki önemli dosyalardan olan rehber iPhone'larda nasıl yedeklenir?
Aslında bu işlem iPhone'larda oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak elbette ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor. Ardından iCloud'a girip kişiler bölümünü aktif etmeniz yeterli olacak.
Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra rehber yedeklemeniz otomatik olarak başlayacaktır. Kişilerinize aynı zamanda www.icloud.com adresine giderek de ulaşabilirsiniz.
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