iPhone Pil Sağlığı Öğrenme | İşte yolu

iOS 11.3 güncellemesi 700 MB'ı aşkın boyutuyla geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya sunuldu. Gelen pek çok yeni özellik olmasına karşın; en çok dikkat çeken detay pil sağlığı uygulaması oldu. Apple'ın özür dileyip iPhone'ları kasten yavaşlattığının ortaya çıkmasıyla birlikte telefonların kullanıcıların izni alınmaksızın Apple tarafından yavaşlatıldığını öğrenmiştik.

Bu güncelleme işte buna reçete olacak gibi görünüyor. Daha çok eski model iPhone kullananların işine yarayacak bu özellik ile iPhone'ların gereksiz yere yavaşlamasının önüne geçilecek. iPhone 6 ve daha üst iPhone modellerinde bataryanızın gerçek kapasitesini ve verebileceği performansı görüntüleyebileceğiniz yeni güncellemeyle, daha şeffaf bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. iPad modelleri ise bu seçeneğe sahip değil, sebebi olarak da iPad'lerin çok büyük bataryalara sahip olmaları gösteriliyor. Apple, iOS 11.3 ile birlikte, yavaşlatılmış telefonların -yavaşlatma seçeneği deaktif edilmese bile- daha akıcı çalışacağını iddia ediyor. Özellikle iPhone X ve iPhone 8 serilerinin güçlü donanımı sayesinde, bu fark hissedilmeyecek düzeyde olacak.





Bu ekran görüntüsündeki bir mesajla karşılaşırsanız; sorun yok demektir

2014 ve daha sonrasında çıkan, yani iPhone 6 ve üstü bir iPhone'a sahipseniz batarya sağlığına erişmek için öncelikle iOS 11.3 güncellemesini yapmanız gerekiyor. Ardından Ayarlar -> Pil -> Pil Sağlığı adımlarını izlemelisiniz. Karşınıza çıkacak olan ekranda göreceğiniz Maksimum Kapasite, bataryanızın mevcut kapasitesini gösteriyor. Yeni alınan cihazlarda %100 olması gereken bu değer, cihaz eskidikçe düşüyor.

İkinci kısım ise, 'En Yüksek Performans Yeterliliği'. Bu sekmenin altında yer alan gri yazı, pil sağlığınız hakkında detaylı bilgilendirme sağlıyor. Telefonunuzun batarya sebebiyle yavaşlatılıp yavaşlatılmadığını öğrendiğiniz bu ekranda yavaşlatma seçeneğini kapatabilirsiniz.





Ancak böyle bir mesaj varsa işin rengi değişiyor

Fotoğrafta gördüğünüz gibi, "Bu iPhone daha önce bataryanın yeterli gücü verememesi sebebiyle beklenmedik bir kapanma yaşadı. Bunun tekrar olmaması için performans düzenlemesi uygulandı." şeklinde bir yazıyla karşılaşmanız; bataryanızın artık yetersiz olduğu anlamına geliyor. Yazının hemen sonundaki 'kapat' seçeneğiyle, yavaşlatma özelliğini tamamen kapatabilirsiniz. Ancak bunun geri dönüşü yok, hatırlatmakta fayda var. Seçeneğin tekrar aktif olması için, cihazınızın benzer bir sorunla tekrar karşılaması gerekiyor.