iPhone pil değişimi için elinizi çabuk tutun! Süre daralıyor...

Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından başlattığı indirimli pil değişim kampanyasında sona yaklaşıyoruz. Bu ay sonunda indirim sona erecek. iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için şu anda 199 TL olan ücret 319 TL’ye yükselecek. iPhone X’in batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.





Kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunulan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ise tahmin edebileceğiniz gibi bu indirime dahil değil. Bu cihazlar hali hazırda garanti kapsamında, eğer garanti kapsamı dışında pil değişimi istenirse 449 TL ödenmesi gerekiyor.