iPhone müzik indirme programları
iOS platformunda maalesef Android'de olduğu gibi direkt olarak telefonunuza müzik indiremiyorsunuz. iOS üzerinden müzik indirmek için bir uygulama kullanmanız gerekiyor. Müzik indirebileceğiniz en popüler platformlar ise Apple Music ve Spotify. Peki, Apple Music ve Spotify kullanıcılarına neler sunuyor? İşte popüler müzik indirme programları hakkında merak edilen her şey...
Apple'ın iPhone modellerinde direkt olarak müzik indiremediğiniz için bir uygulama kullanmanız gerekiyor. iOS'te en çok rağbet gören müzik platformları ise Apple Music ve Spotify. Her iki uygulamaya da belirli bir ücret ödeyerek çevrimdışı durumunuzda bile müzik dinleyebilirsiniz. Öncelikle, Apple Music'i kullanmak istiyorsanız üç aylık ücretsiz deneme süresiyle karşılaşacağınızı ve bu süre zarfında hiçbir ücret ödemeden müzik indirip dinleyebileceğinizi unutmayın. Bu üç aylık süreden sonra uygulamaya belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Uygulamanın sunduğu kampanyalardan kendinize en uygun olanını seçerek sınırsız müzik indirebilirsiniz. Apple Music'in kullanıcılarına sunduğu kampanyalar ise şöyle:
Apple Music / Öğrenci: 6.99 TL
Apple Music / Bireysel: 13.99 TL
Apple Music / Aile İçi: 20.99 TL
Bir diğer popüler müzik platformu ise Spotify. Spotify da Apple Music'te olduğu gibi kullanıcılarına belirli bir ücret karşılığında sınırsız müzik indirme olanağı sağlıyor. Uygulamayı kullanmak istediğinizde iki aylık ücretsiz bir deneme süresi şansınız olduğunu unutmayın. Apple Music'te olduğu gibi bu iki aylık süre zarfının dolmasıyla birlikte ücret ödemeye başlayacaksınız. Uygulamanın size sunacağı kampanyalara bakın ve size en uygunuyla devam edin. Spotify'ın sunduğu kampanyalar ise şöyle:
Spotify / Öğrenci: 6.99 TL
Spotify / Bireysel: 13.99 TL
Spotify / Aile İçi: 20.99 TL
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