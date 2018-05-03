iPhone müzik indirme programları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

iPhone müzik indirme programları

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iPhone müzik indirme programları

iOS platformunda maalesef Android'de olduğu gibi direkt olarak telefonunuza müzik indiremiyorsunuz. iOS üzerinden müzik indirmek için bir uygulama kullanmanız gerekiyor. Müzik indirebileceğiniz en popüler platformlar ise Apple Music ve Spotify. Peki, Apple Music ve Spotify kullanıcılarına neler sunuyor? İşte popüler müzik indirme programları hakkında merak edilen her şey...

Apple'ın iPhone modellerinde direkt olarak müzik indiremediğiniz için bir uygulama kullanmanız gerekiyor. iOS'te en çok rağbet gören müzik platformları ise Apple Music ve Spotify. Her iki uygulamaya da belirli bir ücret ödeyerek çevrimdışı durumunuzda bile müzik dinleyebilirsiniz. Öncelikle, Apple Music'i kullanmak istiyorsanız üç aylık ücretsiz deneme süresiyle karşılaşacağınızı ve bu süre zarfında hiçbir ücret ödemeden müzik indirip dinleyebileceğinizi unutmayın. Bu üç aylık süreden sonra uygulamaya belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Uygulamanın sunduğu kampanyalardan kendinize en uygun olanını seçerek sınırsız müzik indirebilirsiniz. Apple Music'in kullanıcılarına sunduğu kampanyalar ise şöyle: 

Apple Music / Öğrenci: 6.99 TL

Apple Music / Bireysel: 13.99 TL

Apple Music / Aile İçi:  20.99 TL

iPhone müzik indirme programları

Bir diğer popüler müzik platformu ise Spotify. Spotify da Apple Music'te olduğu gibi kullanıcılarına belirli bir ücret karşılığında sınırsız müzik indirme olanağı sağlıyor. Uygulamayı kullanmak istediğinizde iki aylık ücretsiz bir deneme süresi şansınız olduğunu unutmayın. Apple Music'te olduğu gibi bu iki aylık süre zarfının dolmasıyla birlikte ücret ödemeye başlayacaksınız. Uygulamanın size sunacağı kampanyalara bakın ve size en uygunuyla devam edin. Spotify'ın sunduğu kampanyalar ise şöyle:

iPhone müzik indirme programları

Spotify / Öğrenci: 6.99 TL

Spotify / Bireysel: 13.99 TL

Spotify / Aile İçi:  20.99 TL

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