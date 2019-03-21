iPhone kullanan herkese bugünden itibaren bedava oldu!
Apple, kullanıcılarına sürpriz yaparak iTunes üzerinde toplamda 87 TL'ye satılan 6 uygulamayı ücretsiz hale getirdi.
Dönem dönem iTunes üzerinde indirimler yapan Apple, şimdi de 6 uygulamayı ücretsiz olarak sunuyor. Toplamda 87 TL'ye satılan bu uygulamaların arasında iki de fotoğraf düzenleme uygulaması bulunuyor.
Picx – Photo Blend Editor
Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken fotoğraf düzenleme uygulaması Picx – Photo Blend Editor ile birlikte fotoğraflarınızın ön ve arka planlarını düzenleyip değiştirebiliyorsunuz. Bununla beraber birçok filtre seçeneği sunan uygulama ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 5,42 TL.
Panols
Genel olarak bir fotoğrafçılık uygulaması olan Panols, iPhone üzerinden çekilen panorama fotoğrafları sosyal medyada platformlarından paylaşmak için kullanılıyor. Bunla yanında Panols ile beraber güzel manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 10,90 TL.
Color Design
Hayal ettiğiniz rengi oluşturup aynı zamanda istediğiniz her renge ulaşabildiğiniz uygulamada 3.000'den fazla renk seçeneği bulunuyor. Bununla beraber seçtiğiniz rengin dijital kodunu da öğrenebiliyorsunuz. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 10,90 TL
Fancy TV – Social Anime Movies
Anime hayranlarına yönelik tasarlanan uygulama ile animeler hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde anime radyoları, anime klipleri ve anime müzikleri de yer alıyor. Uygulamanın bir önceki fiyatı
Voice Changer – Voice Effects
Voice Changer – Voice Effects uygulaması ile kaydettiğiniz sesler üzerinde değişiklik yaparak eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bu dosyaları iMessage ve Messenger üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 19,99 TL
Berry Browser
Genel olarak internet tarayıcısı görevi gören uygulama karanlık mod özelliğiyle dikkat çekiyor. Bunun yanında internet üzerinde kolayca dolaşmanızı sağlayan Berry Browser karşınıza herhangi bir reklam çıkarmıyor. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 26,99 TL (Aylık)
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