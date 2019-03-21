iPhone kullanan herkese bugünden itibaren bedava oldu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.03.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

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Apple, kullanıcılarına sürpriz yaparak iTunes üzerinde toplamda 87 TL'ye satılan 6 uygulamayı ücretsiz hale getirdi.

Dönem dönem iTunes üzerinde indirimler yapan Apple, şimdi de 6 uygulamayı ücretsiz olarak sunuyor. Toplamda 87 TL'ye satılan bu uygulamaların arasında iki de fotoğraf düzenleme uygulaması bulunuyor.

Picx – Photo Blend Editor

Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken fotoğraf düzenleme uygulaması Picx – Photo Blend Editor ile birlikte fotoğraflarınızın ön ve arka planlarını düzenleyip değiştirebiliyorsunuz. Bununla beraber birçok filtre seçeneği sunan uygulama ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 5,42 TL.

iPhone kullanan herkese bugünden itibaren bedava oldu

Panols

Genel olarak bir fotoğrafçılık uygulaması olan Panols, iPhone üzerinden çekilen panorama fotoğrafları sosyal medyada platformlarından paylaşmak için kullanılıyor. Bunla yanında Panols ile beraber güzel manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 10,90 TL.

Color Design

Hayal ettiğiniz rengi oluşturup aynı zamanda istediğiniz her renge ulaşabildiğiniz uygulamada 3.000'den fazla renk seçeneği bulunuyor. Bununla beraber seçtiğiniz rengin dijital kodunu da öğrenebiliyorsunuz. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 10,90 TL

Fancy TV – Social Anime Movies 

Anime hayranlarına yönelik tasarlanan uygulama ile animeler hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde anime radyoları, anime klipleri ve anime müzikleri de yer alıyor. Uygulamanın bir önceki fiyatı 

Voice Changer – Voice Effects

Voice Changer – Voice Effects uygulaması ile kaydettiğiniz sesler üzerinde değişiklik yaparak eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bu dosyaları iMessage ve Messenger üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.  Uygulamanın bir önceki fiyatı: 19,99 TL

iPhone kullanan herkese bugünden itibaren bedava oldu

Berry Browser

Genel olarak internet tarayıcısı görevi gören uygulama karanlık mod özelliğiyle dikkat çekiyor. Bunun yanında internet üzerinde kolayca dolaşmanızı sağlayan Berry Browser karşınıza herhangi bir reklam çıkarmıyor. Uygulamanın bir önceki fiyatı: 26,99 TL (Aylık)

YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğinizi nasıl öğrenirsiniz? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğiniz nasıl öğrenilir bunu anlatıyor olacağız.
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