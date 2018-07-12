iPhone kapasite sorunu yaşayanlar dikkat!
iPhone'unuzda zaman içinde farklı uygulamalar denemiş olmalısınız. Peki kullanmayı bıraktığınız uygulamaların tamamını kaldırdınız mı?
Belirli bir iOS uygulamasını en son ne zaman kullandığınızı görmek için Ayarlar > Genel > iPhone saklama alanı yolunu izleyerek kontrol edebilirsiniz. Uygulamalarınız, depolama kullanımına göre sıralanacak ve en üstte en çok alan kullanan uygulamaları göreceksiniz. Burada uygulamayı en son kullandığınız tarihi de göreceksiniz. Ancak herhangi bir uygulamayı yanlışlıkla açmanızın da "kullanmak" sayıldığını söyleyelim.
Kullanılmayan uygulamalarınızı kırmızı renkli Uygulamayı Sil düğmesine basarak silebilirsiniz. Uygulama verilerini kaybetmeden depolama alanı açmak için mavi Uygulamayı Sil (Offload App) düğmesine basın. Bu durumda uygulamayı daha sonra tekrar yükleyebilecek ve verilerinizi tekrar kullanabileceksiniz.
Not: Offloading işleminden sonra uygulamanın simgesi giriş ekranınızdan silinmeyecektir. Bu işlem uygulamayı silse de simgeyi silmez; bu sayede simgeye dokunarak uygulamayı tekrar yüklemenize olanak tanır.
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