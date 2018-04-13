iPhone kablosuz kulaklık: Airpods
Apple'ın iPhone 7 serisi ile beraber tanıtımını gerçekleştirdiği kablosuz kulaklığı AirPods nasıl bir deneyim sunuyor? Peki AirPods kulaklığın bilinmeyen özellikleri nelerdir?
Kullanıcılarını fazla yormayan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un üzerinde hiçbir buton yer almıyor. Kutudan çıkarken beraberinde getirdiği kabıyla kullanıcısına kolay bir şekilde taşıma olanağı sağlayan kablosuz kulaklık, yine o kap sayesinde şarj oluyor. Kutudan çıkarttığınız andan itibaren mevcut olan Apple cihazınızla iletişime geçen cihaz, hiçbir kurulum gerektirmiyor.
Tek bir şarj ile yaklaşık 5 saat hizmet sunan cihazın şarj kutusunun pil ömrü de 24 saati içeriyor. Bünyesinde bulundurduğu Apple W1 adı verilen mikro işlemci sayesinde de bağlantı, ses kalitesi ve güç tüketimi gibi birtakım özellikler yerine getiriliyor. Çok küçük bir yapıda olan AirPods'un fiyatı ise 900 TL.
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