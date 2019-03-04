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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.03.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

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iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Dünyanın dört bir yanındaki iPhone fotoğrafçıları, dünyanın en popüler kamerasıyla unutulmaz anları ölümsüzleştirerek çektikleri en iyi fotoğrafları Shot on iPhone Challenge için paylaştı. Kazanan 10 fotoğraf, belirli şehirlerdeki reklam panolarında, Apple Store’larda ve internette sergilenecek. Kazanan fotoğrafların iPhone Xs Max’ten iPhone 7’ye kadar birçok farklı modelle çekildi.

Kazanan 10 fotoğraf, Singapur, Almanya, Beyaz Rusya, İsrail ve ABD gibi birçok ülkeden fotoğrafçıların imzasını taşıyor. Bu da katılan iPhone fotoğrafçılarının ne kadar global bir topluluk olduğunu gösteriyor. Bu fotoğraflarda renkli şehir manzaraları, meraklı hayvanlar, kreatif yansımalar, sıradanlığın güzelliği ve çok daha fazlası hayat buluyor.

Pete Souza, Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Sebastien Marineau-Mes, Jon McCormack ve Arem Duplessis’in yer aldığı uluslararası jüri, bu fotoğrafların neden çok beğenildiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Shot On iPhone Challenge - Kazananlar

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max

Chen Man şöyle söylüyor: “Bu, muhteşem renklerin yanı sıra, kompozisyonunda hikaye barındıran bir fotoğraf. Yakınlaştırdığınızda her ailenin detaylarını ve her birinin benzersiz dokunuşunu görebiliyorsunuz. Basketbol potasının fotoğrafın tam ortasında yer alması, fotoğrafın ardındaki hikayelere işaret ediyor.”

Annet de Graaf şöyle söylüyor: “Mimarideki güçlü anlatım. Bilinmeyen bir şehirde, ortalama bir apartmanın duvarlarının ardında gerçek hayatlar yaşanıyor. Renkler capcanlı ve tam ortadaki basket potası, kusursuz bir kompozisyon yaratıyor! Harika bir göz.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max

Austin Mann şöyle söylüyor: “Bu fotoğrafın arkasında sabır ve mükemmel bir zamanlama yatıyor. iPhone’un sıfır deklanşör gecikmesi ve Akıllı HDR özellikleri sayesinde hem rakunun gözlerini hem de ağaç kovuğunun içindeki gölgeleri görebiliyoruz. Bu, daha önce doğal ışıkla yakalanması imkansız olan bir etki.”

Phil Schiller şöyle söylüyor: “Bu rakun/hırsız ile fotoğrafçı arasındaki kaçamak bakışlar son derece kıymetli. Bu bakışların ‘yavaşça geri çekilirsen kimse zarar görmez,’ dediğini hayal edebiliyoruz. Siyahla beyazın ustaca kullanılışı, rakuna odaklanan ilgi ve ağaç kovuğunun içi zaman içinde donmuş organik bir hareket sağlıyor.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max

Phil Schiller şöyle söylüyor:“İki dünyayı buluşturan, tablo gibi bir yansıma. Bu fotoğraf, sizi o anın nerede ve nasıl yakalandığını düşünmeye zorluyor. Köşede uçan kuş, aksi halde gerçeküstü bir kompozisyona sahip bu fotoğraftaki tek yaşam belirtisi.”

Chen Man şöyle söylüyor: “Deformasyonla yansımayı tuhaf bir açıda bir araya getiren bu fotoğraf fantastik bir duygu yaratıyor.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Nikita Yarosh (Beyaz Rusya), iPhone 7

Austin Mann şöyle söylüyor: “Bu fotoğrafın bu denli ulaşılabilir olmasına bayıldım: Muhteşem bir resim çekmek için İzlanda’ya kadar gitmenize gerek yok. Güzellikler hemen burnunuzun ucunda. Çizgilerin kesişimi, capcanlı bir renk, yeni ve eski duygusunun bir arada oluşu... Kısacası bu harika bir fotoğraf.”

Luísa Dörr şöyle söylüyor: “Bu fotoğrafın basitliğini, kompozisyonunu, ışığını, detaylarını çok beğendim. Her şey mükemmel görünüyor. Derken kusurlu bir çizgi görüyorsunuz ve neler olduğunu, bu yerin nerede bulunduğunu, orada olan kişileri merak etmeye başlıyorsunuz. Bence iyi bir fotoğraf, güçlü veya güzel olmasının yanı sıra, insanı düşündürmeli ve akılda kalıcı olmalı.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Dina Alfasi (İsrail), iPhone X

Sebastien Marineau-Mes şöyle söylüyor: “Kalp şeklindeki su birikintisinin süjeyi çerçevelemesine, süje hızla yürüyüp giderken dünyada yaşanan o anın ölümsüzleştirilmesine bayıldım.”

Brooks Kraft şöyle söylüyor: “Benzersiz bir perspektif ve popüler yansıma çekimlerine getirilen yepyeni bir yorum. Süje belirgin olduğu halde fotoğrafın nasıl çekildiğinden emin olamıyoruz. Bu duygudan çok hoşlandım. Su birikintisinin kalp şeklinde olması, süjeyle güzel bir simetri yaratıyor. iPhone’un normal modda sağladığı alan derinliği bu fotoğrafın çekilmesini mümkün kılmış. DSLR fotoğraf makinesiyle her şeyin odakta kalmasını sağlamak zor olurdu.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus

Brooks Kraft şöyle söylüyor: “Göz alıcı bir ortamda, çocukluğa özgü bir merakı yansıtan bir portre. Çocuğun kişiliği ile çevresiyle yaşadığı deneyimi aynı anda gösteren muhteşem bir kompozisyon.”

Pete Souza şöyle söylüyor: “Çok güzel bir portre. Arka plan, bağlamı öne çıkaracak şekilde kullanılmış. Çocuğun yüzü optimum noktaya yerleştirilmiş. Böylece hemen önünde bulunduğu arka plan da net ve yalın bir görünüm sunuyor. Tanıdık bir ortam. Ben de büyük olasılıkla tam o noktada durmuştum. Ama resim, bu konumda çekilen diğer tüm fotoğraflardan farklı.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Andrew Griswold (ABD), iPhone XS

Jon McCormack şöyle söylüyor: “Bu fotoğraf hem çok iyi düşünülmüş hem de ustaca uygulanmış. Arka plandaki desen, fotoğrafı bir arada tutuyor. Aynı desenin su damlacıklarında yansıyan küçük versiyonları ise güçlü bir görsel ilgi yaratıyor. Burada alan derinliğinin mükemmel ve yaratıcı bir şekilde kullanılışını görüyoruz.”

Sebastien Marineau-Mes şöyle söylüyor: “iPhone Xs’in güçlü noktalarıyla öne çıkan, son derece benzersiz bir kompozisyon ve renk paleti. En ilginç bulduğum nokta, arka plandaki desenin her bir su damlacığında benzersiz şekilde büyüyüp deformasyona uğraması. Bu şekli inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışmaktan kendimi alamıyorum.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max

Kaiann Drance şöyle söylüyor: “Bu basit bir sahne gibi görünse de, farklı bir ruh hali katarak zenginleştirmek için siyah ve beyazın kullanılması iyi bir seçim olmuş. Bulutlarla manzara arasındaki dramatik kontrastın öne çıkmasını sağlıyor.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS

Luísa Dörr şöyle söylüyor: “Manzara sanki ihtiyar bir adamın portresi gibi işlenmiş. Dağların dokusu, yaşlı, kırışıklıklarla dolu bir yüzü anımsatıyor. Portreler ve manzaralar, insanların kreatif temsil için kullandıkları en eski yöntemler. Bu resimde bilinçaltına ait bir şeyler var. Bu fotoğrafta en çekici bulduğum unsur da, işte bu açıklayamadığım şey.”

iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS

Luísa Dörr şöyle söylüyor: “Manzara sanki ihtiyar bir adamın portresi gibi işlenmiş. Dağların dokusu, yaşlı, kırışıklıklarla dolu bir yüzü anımsatıyor. Portreler ve manzaralar, insanların kreatif temsil için kullandıkları en eski yöntemler. Bu resimde bilinçaltına ait bir şeyler var. Bu fotoğrafta en çekici bulduğum unsur da, işte bu açıklayamadığım şey.”

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