iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar
Dünyanın dört bir yanındaki iPhone fotoğrafçıları, dünyanın en popüler kamerasıyla unutulmaz anları ölümsüzleştirerek çektikleri en iyi fotoğrafları Shot on iPhone Challenge için paylaştı. Kazanan 10 fotoğraf, belirli şehirlerdeki reklam panolarında, Apple Store’larda ve internette sergilenecek. Kazanan fotoğrafların iPhone Xs Max’ten iPhone 7’ye kadar birçok farklı modelle çekildi.
Kazanan 10 fotoğraf, Singapur, Almanya, Beyaz Rusya, İsrail ve ABD gibi birçok ülkeden fotoğrafçıların imzasını taşıyor. Bu da katılan iPhone fotoğrafçılarının ne kadar global bir topluluk olduğunu gösteriyor. Bu fotoğraflarda renkli şehir manzaraları, meraklı hayvanlar, kreatif yansımalar, sıradanlığın güzelliği ve çok daha fazlası hayat buluyor.
Pete Souza, Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Sebastien Marineau-Mes, Jon McCormack ve Arem Duplessis’in yer aldığı uluslararası jüri, bu fotoğrafların neden çok beğenildiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Shot On iPhone Challenge - Kazananlar
Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max
Chen Man şöyle söylüyor: “Bu, muhteşem renklerin yanı sıra, kompozisyonunda hikaye barındıran bir fotoğraf. Yakınlaştırdığınızda her ailenin detaylarını ve her birinin benzersiz dokunuşunu görebiliyorsunuz. Basketbol potasının fotoğrafın tam ortasında yer alması, fotoğrafın ardındaki hikayelere işaret ediyor.”
Annet de Graaf şöyle söylüyor: “Mimarideki güçlü anlatım. Bilinmeyen bir şehirde, ortalama bir apartmanın duvarlarının ardında gerçek hayatlar yaşanıyor. Renkler capcanlı ve tam ortadaki basket potası, kusursuz bir kompozisyon yaratıyor! Harika bir göz.”
Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max
Austin Mann şöyle söylüyor: “Bu fotoğrafın arkasında sabır ve mükemmel bir zamanlama yatıyor. iPhone’un sıfır deklanşör gecikmesi ve Akıllı HDR özellikleri sayesinde hem rakunun gözlerini hem de ağaç kovuğunun içindeki gölgeleri görebiliyoruz. Bu, daha önce doğal ışıkla yakalanması imkansız olan bir etki.”
Phil Schiller şöyle söylüyor: “Bu rakun/hırsız ile fotoğrafçı arasındaki kaçamak bakışlar son derece kıymetli. Bu bakışların ‘yavaşça geri çekilirsen kimse zarar görmez,’ dediğini hayal edebiliyoruz. Siyahla beyazın ustaca kullanılışı, rakuna odaklanan ilgi ve ağaç kovuğunun içi zaman içinde donmuş organik bir hareket sağlıyor.”
Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max
Phil Schiller şöyle söylüyor:“İki dünyayı buluşturan, tablo gibi bir yansıma. Bu fotoğraf, sizi o anın nerede ve nasıl yakalandığını düşünmeye zorluyor. Köşede uçan kuş, aksi halde gerçeküstü bir kompozisyona sahip bu fotoğraftaki tek yaşam belirtisi.”
Chen Man şöyle söylüyor: “Deformasyonla yansımayı tuhaf bir açıda bir araya getiren bu fotoğraf fantastik bir duygu yaratıyor.”
Nikita Yarosh (Beyaz Rusya), iPhone 7
Austin Mann şöyle söylüyor: “Bu fotoğrafın bu denli ulaşılabilir olmasına bayıldım: Muhteşem bir resim çekmek için İzlanda’ya kadar gitmenize gerek yok. Güzellikler hemen burnunuzun ucunda. Çizgilerin kesişimi, capcanlı bir renk, yeni ve eski duygusunun bir arada oluşu... Kısacası bu harika bir fotoğraf.”
Luísa Dörr şöyle söylüyor: “Bu fotoğrafın basitliğini, kompozisyonunu, ışığını, detaylarını çok beğendim. Her şey mükemmel görünüyor. Derken kusurlu bir çizgi görüyorsunuz ve neler olduğunu, bu yerin nerede bulunduğunu, orada olan kişileri merak etmeye başlıyorsunuz. Bence iyi bir fotoğraf, güçlü veya güzel olmasının yanı sıra, insanı düşündürmeli ve akılda kalıcı olmalı.”
Dina Alfasi (İsrail), iPhone X
Sebastien Marineau-Mes şöyle söylüyor: “Kalp şeklindeki su birikintisinin süjeyi çerçevelemesine, süje hızla yürüyüp giderken dünyada yaşanan o anın ölümsüzleştirilmesine bayıldım.”
Brooks Kraft şöyle söylüyor: “Benzersiz bir perspektif ve popüler yansıma çekimlerine getirilen yepyeni bir yorum. Süje belirgin olduğu halde fotoğrafın nasıl çekildiğinden emin olamıyoruz. Bu duygudan çok hoşlandım. Su birikintisinin kalp şeklinde olması, süjeyle güzel bir simetri yaratıyor. iPhone’un normal modda sağladığı alan derinliği bu fotoğrafın çekilmesini mümkün kılmış. DSLR fotoğraf makinesiyle her şeyin odakta kalmasını sağlamak zor olurdu.”
Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus
Brooks Kraft şöyle söylüyor: “Göz alıcı bir ortamda, çocukluğa özgü bir merakı yansıtan bir portre. Çocuğun kişiliği ile çevresiyle yaşadığı deneyimi aynı anda gösteren muhteşem bir kompozisyon.”
Pete Souza şöyle söylüyor: “Çok güzel bir portre. Arka plan, bağlamı öne çıkaracak şekilde kullanılmış. Çocuğun yüzü optimum noktaya yerleştirilmiş. Böylece hemen önünde bulunduğu arka plan da net ve yalın bir görünüm sunuyor. Tanıdık bir ortam. Ben de büyük olasılıkla tam o noktada durmuştum. Ama resim, bu konumda çekilen diğer tüm fotoğraflardan farklı.”
Andrew Griswold (ABD), iPhone XS
Jon McCormack şöyle söylüyor: “Bu fotoğraf hem çok iyi düşünülmüş hem de ustaca uygulanmış. Arka plandaki desen, fotoğrafı bir arada tutuyor. Aynı desenin su damlacıklarında yansıyan küçük versiyonları ise güçlü bir görsel ilgi yaratıyor. Burada alan derinliğinin mükemmel ve yaratıcı bir şekilde kullanılışını görüyoruz.”
Sebastien Marineau-Mes şöyle söylüyor: “iPhone Xs’in güçlü noktalarıyla öne çıkan, son derece benzersiz bir kompozisyon ve renk paleti. En ilginç bulduğum nokta, arka plandaki desenin her bir su damlacığında benzersiz şekilde büyüyüp deformasyona uğraması. Bu şekli inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışmaktan kendimi alamıyorum.”
Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max
Kaiann Drance şöyle söylüyor: “Bu basit bir sahne gibi görünse de, farklı bir ruh hali katarak zenginleştirmek için siyah ve beyazın kullanılması iyi bir seçim olmuş. Bulutlarla manzara arasındaki dramatik kontrastın öne çıkmasını sağlıyor.”
LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS
Luísa Dörr şöyle söylüyor: “Manzara sanki ihtiyar bir adamın portresi gibi işlenmiş. Dağların dokusu, yaşlı, kırışıklıklarla dolu bir yüzü anımsatıyor. Portreler ve manzaralar, insanların kreatif temsil için kullandıkları en eski yöntemler. Bu resimde bilinçaltına ait bir şeyler var. Bu fotoğrafta en çekici bulduğum unsur da, işte bu açıklayamadığım şey.”
LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS
Luísa Dörr şöyle söylüyor: “Manzara sanki ihtiyar bir adamın portresi gibi işlenmiş. Dağların dokusu, yaşlı, kırışıklıklarla dolu bir yüzü anımsatıyor. Portreler ve manzaralar, insanların kreatif temsil için kullandıkları en eski yöntemler. Bu resimde bilinçaltına ait bir şeyler var. Bu fotoğrafta en çekici bulduğum unsur da, işte bu açıklayamadığım şey.”
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