iPhone için müzik indirme programı
iPhone'larda, Android platformunda olduğu gibi direkt olarak internet üzerinden müzik indiremiyorsunuz. Peki, iPhone'larda nasıl müzik indirilir?
iPhone'larda müzik indirmek için ideal iki adet uygulama var. Bunlardan ilki, Apple'ın kendi müzik uygulaması olan Apple Music. Bu platform üzerinden istediğiniz şarkı veya albümü ücreti karşılığı indirebilirsiniz. Apple'ın kendi müzik uygulaması, kullanıcılara ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak deneyim sunuyor. Üç aylık süre sonrasında ise bir ücret isteniyor. Kullanıcılara üç farklı kampanya sunuluyor. Bunlar:
Apple Music / Öğrenci: 6.99 TL
Apple Music / Bireysel: 13.99 TL
Apple Music / Aile İçi: 20.99 TL
Bir diğer uygulama ise Spotify. Bu uygulama sayesinde iPhone kullanıcıları, istedikleri şarkıyı Apple Music'te olduğu gibi indirip çevrımdışı olarak dinleyebiliyor. Koyu renkte bir arka plana sahip olan Spotify da, Apple Music gibi farklı kampanyalar sunuyor. İlk iki ay için kullanıcıların para ödemediği Spotify, iki aylık süre sonrasında ücret talep ediyor. Anlayacağınız, ilk iki ay boyunca ücretsiz bir şekilde deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Spotify'ın sunduğu kampanyalar ise şöyle:
Spotify / Öğrenci: 6.99 TL
Spotify / Bireysel: 13.99 TL
Spotify / Aile İçi: 20.99 TL
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