iPhone gittiğiniz her yeri gizli gizli kaydediyor!
iPhone kullanıcılarının pek çoğu farkında değil; ancak uğradığınız her yer aslında iPhone'unuz tarafından kaydediliyor.
Apple, iPhone kullanıcılarının fotoğraf albümleri ve kişiye özel hizmetleri gibi özelliklerini daha iyi sunmak adına kullanıcılarının gittiği her yeri tespit edip kaydeden bir liste oluşturuyor.
Elde edilen bu liste tamamen kullanıcının isteği üzere kapatılıp aktif hale getirilebiliyor. Seyahat ettiğiniz bölgede geçirdiğiniz süreyi sürekli olarak tespit eden özellik iPhone'larda bulunan Touch ID ve Face ID ile birlikte güvenli bir şekilde korunuyor.
Söz konusu bu özelliği kapatmak için ise ayarlar bölümünden gizlilik sekmesine geldikten sonra konum servislerine girmeniz gerekiyor. Ardından ekranın en aşağısında bulunan sistem servisleri kısmından sonra önemli konumlar sekmesine girerek ziyaret ettiğiniz yerlerin listesini görmüş olacaksınız.
Seyahat ettiğiniz yerleri harita üzerinde gösteren özellikte konumları ne kadar sıklıkla ziyaret ettiğinizi görebiliyorsunuz. Eğer tüm bu özellikten faydalanmak istemiyorsanız önemli konumlar kısmından kapatabilirsiniz.
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