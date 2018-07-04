iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
Teknolojik cihazlarda yaşanabilecek sorunlar için her firma garanti veriyor. Bununla birlikte özellikle ikinci el ürün alanların da yakından ilgilendiği konulardan birisi garanti süresi... Peki iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır? Hal böyle olunca ikinci el ürünlerin garantilerinin devam edip etmediğini doğru bir şekilde öğrenmek, zor olabiliyor. Apple, bu durumu daha basitleştirerek, kullanıcılarına iPhone garanti sorgulama hizmeti sunuyor.
Apple’ın resmi sitesi üzerinden iPhone garanti sorgulama işleminin nasıl yapılacağını ve diğer detaylarını öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.
iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
Önce Apple’ın kapsamı denetle sayfasını açın. Daha sonra bu sayfada; “Donanımınızın seri numarasını girin” bölümü ve “Lütfen kodu girin” bölümlerini doldurun. Donanımınızın seri numarasını girin bölümüne iPhone’un seri numarasını, kodu girin bölümüne ise ekranda beliren kodu girin.
iPhone seri numarası nasıl bulunur?
iPhone’un seri numarasını Ayarlar>Genel>Hakkında yolunu izleyerek “Seri numarası” kısmından öğrenebilirsiniz.
Kutucuklara gerekli bilgileri girdikten sonra iPhone garanti bilgileri Türkçe olarak karşınıza çıkacak.
Bu bölümde satın alma tarihi, telefon destek bilgileri, onarım ve servis kapsamı ile beraber AppleCare koruma planı uygunluğu hakkında bilgiler yer alıyor.
Ayrıca Onarım ve Servis Kapsamı seçeneğinin altında bulunan “Tahmini Son Kullanma Tarihi” bölümünden iPhone’unuzun ne kadar garantisi kaldığını öğrenebilirsiniz.
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