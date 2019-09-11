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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 03:30, Son Güncelleme:

iPhone fiyatları Türkiye'de düştü! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar

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iPhone fiyatları Türkiye'de düştü! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar

Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in duyurusunu yaptı. Yeni telefonların tanıtılmasıyla birlikte beklendiği gibi mevcut bazı iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gidildi. İşte bugünden itibaren Türkiye genelinde fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları...

Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla birlikte kullanıcıların sevineceği bir gelişme yaşandı. Apple; iPhone 8 ve iPhone XR modellerinin fiyatlarında indirime gitti. iPhone XR'ın bir sonraki modeli olan iPhone 11'in duyurulmasıyla iPhone XR'ın mevcut fiyatında kalması satışlarını olumsuz etkileyeceğinden Apple, etkinliği gerçekleştirdiği ilk akşam fiyatlarda düzenlemeye gitti.

Buna göre iPhone XR fiyatı 7.399 TL’den 6.499 TL‘ye çekildi. iPhone 8 4.999 TL başlangıç fiyatına sahipken iPhone 8 Plus ise 5.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Apple.com.tr internet sitesine girerek fiyatlardaki değişimi siz de görebilirsiniz. iPhone XS ve iPhone XS Max'in fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

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