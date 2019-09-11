iPhone fiyatları Türkiye'de düştü! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in duyurusunu yaptı. Yeni telefonların tanıtılmasıyla birlikte beklendiği gibi mevcut bazı iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gidildi. İşte bugünden itibaren Türkiye genelinde fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları...
Yeni iPhone'ların tanıtılmasıyla birlikte kullanıcıların sevineceği bir gelişme yaşandı. Apple; iPhone 8 ve iPhone XR modellerinin fiyatlarında indirime gitti. iPhone XR'ın bir sonraki modeli olan iPhone 11'in duyurulmasıyla iPhone XR'ın mevcut fiyatında kalması satışlarını olumsuz etkileyeceğinden Apple, etkinliği gerçekleştirdiği ilk akşam fiyatlarda düzenlemeye gitti.
Buna göre iPhone XR fiyatı 7.399 TL’den 6.499 TL‘ye çekildi. iPhone 8 4.999 TL başlangıç fiyatına sahipken iPhone 8 Plus ise 5.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
Apple.com.tr internet sitesine girerek fiyatlardaki değişimi siz de görebilirsiniz. iPhone XS ve iPhone XS Max'in fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
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