iPhone fiyatları neden yükseldi?
Bugünden itibaren Apple, Türkiye genelinde iPhone başta olmak üzere pek çok cihazına zam yaptı. Peki iPhone fiyatları neden yükseldi? Zam sonrası Apple cihazlarının fiyatları ne oldu?
Apple sessiz sedasız iPhone fiyatlarına zam yaptı. Ancak zam sonrası fiyatlar özellikle fiyatı yüksek olan iPhone modellerinde çok daha fazla yükseldi ve en pahalı iPhone X'in fiyatı 8599 TL'ye kadar yükseldi. iPhone fiyatlarının yükselmesinde dolar kurunun yüksek seyretmesi etkili oldu. İşte zam sonrası Apple cihazlarının yeni fiyatları:
Ürün Adı - Eski Fiyat - Yeni Fiyat;
iPhone X 64 GB 6099 TL >> 7499 TL
iPhone X 256 GB 6899 TL >> 8599 TL
iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL
iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL
iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL
iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL
Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL
Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL
Airpods 899 TL>> 999 TL
iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL
iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL
13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL
21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL
1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL
Lightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TL
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