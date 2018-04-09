iPhone ekranları kıvrılıyor! Bakın neye benzeyecek?
Apple'ın kavisli bir tasarıma sahip olacak iPhone modeli üzerinde çalışmaya başladığı tahmin ediliyor.
Apple'ın kavisli iPhone çıkaracağına yönelik bir sürü söylenti bulunuyor. Bu söylentilere göre şirket kavisli ekran ve temassız kontrol teknolojileri üzerinde çalışmaya başladı. Apple'ın iki yıl içerisinde bu özelliklere sahip ilk modelini tanıtması bekleniyor. Bu özelliğin iPhone X'te olacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Ancak bu iddialar asılsız çıkmıştı.
Çünkü telefonlarda kullanılan ekran o kadar dayanıklı değildi. Şimdi OLED ekrana geçilmesi ile birlikte kavisli ekrana sahip bir telefonun çıkması asılsız bir iddia gibi durmuyor. Apple'ın teknolojilere sahip akıllı telefonu çıkarması ile birlikte değerini oldukça çok artırması bekleniyor. Şuan piyasa değeri 875 milyar dolar olan Apple, bu telefon ile birlikte hissesini 1 trilyon dolara çıkaracağı tahmin ediliyor.
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