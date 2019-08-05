iPhone düşüşte: Apple gelirlerinin yarısı bile değil!
Özellikle son iki yıldır yeni iPhone modellerinin satışları Apple'ı pek tatmin etmezken, Apple'ın gelirlerine bakıldığında iPhone hacminin gerilediği ve toplam gelirlerinin yarısından daha azını kapsadığı ortaya çıktı.
Apple gelirlerinde iPhone'un konumu da önemi de değişti. iPhone gelirlerindeki düşüşle birlikte toplamda Apple gelirlerinin yüzde 50'si etmediği dikkat çekiyor. Yani iPhone, artık Apple'ın net kar yapmasını sağlayan bir cihaz olmaktan çıkmış durumda. Net satışlarına baktığımızda 53.8 milyar dolara ulaşan Apple'ın geliri bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında artış sağlarken, iPhone satışları ise geçen yıl 29.47 milyar dolar iken bu yıl 25.99 milyar dolara düştü. Bu rakamlar ışığında iPhone'ların yarattığı gelirin Apple'ın toplam gelirinin yarısını oluşturamadığı görülüyor.
Bu durumun farkında olan Apple, iPhone'lar dışında diğer ürünlerine daha fazla ağırlık vermeye başlarken, Apple Watch ve AirPods gibi diğer popüler cihazlar Apple'ın toplam gelirinde daha önemli bir role sahip oldu.
iPhone'ların bu düşüşünde elbette şirketin izlediği yüksek fiyat politikasını göz ardı etmek mümkün değil.
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