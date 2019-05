iPhone cam değişimi | Maliyeti ne kadar?  

Ekran koruyucuları ve kılıflar telefonlarımızı olası darbelere karşı korumak için iyi bir çözüm. Ancak zaman zaman bunlarda yetersiz kalıyor ve cihazların ekranları kırılabiliyor. Son çare ise telefonunuzun ekranını değiştirmek. Peki söz konusu durumla bir iPhone'da karşılaşırsanız ortalama ne kadar ödemeniz gerekiyor?

Apple servisinin güncel ekran onarım fiyatlarına bakacak olursak iPhone XS Max 2.190 TL, iPhone XS, iPhone X 1.899 TL, iPhone 8 Plus, iPhone XR 1.139 TL, iPhone 8 999 TL, iPhone 7 Plus 1.139 TL, iPhone 7, 999 TL, iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus 1.139 TL, iPhone 6s iPhone 6 999 TL. olduğunu görüyoruz.

Eğer cihazınız Apple garantisi veya tüketiciyi koruma yasaları kapsamında değilse, iPhone' unuzun ekranını değiştirmek için yukarıda gördüğünüz fiyatları ödemeniz gerekiyor.