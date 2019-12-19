iPhone'ların batarya ömrü nasıl artırılır? Apple'dan 5 öneri

Zaman içinde telefonları kullandıkça batarya ömrü zayıflar. Bu durum, hemen her telefonda aynı şekilde seyretmez; kimi modeller daha çabuk yıpranırken, bazı modellerde durum daha iyidir. Apple ise iPhone'ların yıllardır süregelen batarya sorununa merhem olmak için kullanıcılarına bir dizi öneride bulundu. Eğer telefonunuzun donanımsal olarak bir sorunu yoksa, bu öneriler fazlasıyla işe yarayabilir.



Öncelikle yazılımların hepsini güncel tutmaya dikkat edin. Sadece iOS sürümünün güncel olmasından bahsetmiyoruz; kullandığınız uygulamaların da en güncel sürümde olması önemli. Uygulamaların batarya konusundaki iyileştirmelerinin telefonunuza yansıması için, hatalardan arınmış bir sürüm kullanabilmek için uygulamaları güncel kullanmanız hayati bir önem taşıyor.



Bir diğer önemli nokta ise ayarların optimize edilmesi. Parlaklık ayarını otomatik olarak kullanabileceğiniz gibi, kendiniz de ortama göre değiştirebilirsiniz. Parlaklık oranı ne kadar yüksekse batarya ömrü de o denli hızlı yıpranacaktır. Bir diğer ayar ise Wi-Fi ile ilgili. Hücresel Veri'ye göre bataryayı daha az kullanan Wi-Fi'a bağlı kalmanız batarya ömrünüz için olumlu bir katkı sağlar.



Bir diğer önemli nokta da hangi uygulamanın ne kadar batarya ömrünü 'yediği'ni öğrenmek. Bu sayede batarya ömrünü daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle de şarj sorunu yaşadınız anlarda batarya ömrünü hızla tüketen uygulamalardan bu şekilde uzak durabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan bazı uygulamalar aktif olarak kullanmasanız da arka planda çalışmaya ve veri aktarımı yapmaya devam ederek pil ömrünüzü harcarlar. Arka plan çalışmalarını kapatmak için:

Ana Sayfa’dan “Ayarlar” bölümüne girin.

“Genel” kısmını açın.

Buradan “Arka Planda Uygulama Yenile” seçeneğini açın.

Karşınıza çıkan “Kapalı” “Wi-Fi” “Wi-Fi ve Hücresel veri” seçeneklerinden size en uygun olanı seçin.

Arka planda çalışan uygulamaları böyle bir yolla denetlemiş olursunuz.



Konum servislerini de atlamayalım. Eğer konumuz açıksa ve konumu kullanan uygulamalar görülüyorsa, direkt olarak konum hizmetini kapatabilir ya da uygulamaları kısıtlayabilirsiniz.



Düşük sinyal de batarya dostu bir durum değildir. Sinyali yüksek tutmak isteyen telefonunuz daha çok enerjiye ihtiyaç duyar, bu da batarya ömrünü olumsuz yönde etkiler. Sinyal konusunda sıkıntı yaşıyorsanız operatörünüzle görüşebilirsiniz.



Son olarak telefonunuzu orijinal aksesuarları kullanarak şarj edin. Yan sanayi ürünleri uzun vadede sadece iPhone'lar için değil, Android cihazlar için de yıpratıcı olabilir ve bataryanızın ömrü beklenenden erken sona erer.



