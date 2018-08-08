iPhone 9'un kamerası nasıl olacak?
Yeni çıkacak olan iPhonelara dair neredeyse her gün bir bilgi sızdırılıyor. 2018 model iPhone'ların en çok merak edilen kısmı kameralarıyken, sızdırılan bir görüntü merakları biraz olsun dindirdi. Bakalım iPhone 9'un kamerası nasıl olacak...
Sızdırılan görüntüden iPhone 9 olduğu tahmin edilen cihazın ilgilisi bir hayli fazla. Bunun sonucu olarak, paylaşılan görüntü kısa sürede internette hızla yayıldı. Daha önce iPhone 9'un boyutlarının 147.12 x 71.52 mm olacağına dair bilgi paylaşılmıştı. Şimdi ise kamerası açığa çıktı. Paylaşılan görüntüden anlaşıldığı kadarıyla yeni cihaz tek kamera ile gelecek. Diğer yandan kamera lensinin, Apple'ın diğer tek kameralı modellerinden farklı olduğu da gözlerden kaçmadı.
Sızıntı fotoğraftan yola çıkarak ulaşılan diğer bilgi ise, cihaz boyutunun 6.1 inç olması ve LED flaşın kameradan uzaklaşmış olması. Henüz paylaşılan görüntünün iPhone 9'a ait olduğu kesinleşmese de, son model iPhoneların arkasında cam panele geçilmiş olması resmin doğruluğunu destekler nitelikte.
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