iPhone 9'un görüntüleri ortaya çıktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
17.07.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

iPhone 9'un görüntüleri ortaya çıktı!

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iPhone 9'un görüntüleri ortaya çıktı!

Apple'ın Eylül ayında yeni telefonlarının tanıtımlarını yapacağı biliniyordu. Bir süredir internette fotoğrafları dolaşan iPhone 9'un görüntüleri ortaya çıktı ve daha önce sızdırılanlardan pek de farklı değil!

Yeni model iPhone yine abisi gibi çentikli bir ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra ekranın LCD panel olacağı da söylentiler arasında. Onu diğer modellerden ayıracak şey ise, OLED panel kullanılamayacak olması. Bu artık düşük seviyede bir performans ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Apple'ın LG'e, 4 milyon OLED, 20 milyon LCD  ekran siparişi verdiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

iPhone 9un görüntüleri ortaya çıktı

Dikkat çeken diğer bir detay parmak izi okuyucu oldu. iPhone X ile parmak izi teknolojisine elveda diyen ve Face ID adı verilen yep yeni bir teknolojiyle sevenlerine ulaşan Apple, bu modelde de aynı yoldan ilerliyor.

iPhone 9un görüntüleri ortaya çıktı

Kullanıcılar tarafından en çok önemsenen ve dikkat çeken konu ise kamerası. Her modelde kendine yeni özellikler katan kamerası ile iPhone kullanıcılarını son derece mutlu ediyor. iPhone 7 Plus ile çift kameraya geçen Apple, bunu 8 Plus ve X modellerinde de uygulamıştı. Fakat görüntülerde 9 modelinin tek kameralı olduğu görülüyor. Bu da portre modu olamayabileceği anlamına geliyor.

iPhone 9un görüntüleri ortaya çıktı

Diğer modellere nazaran daha ucuz olması beklenen ürünün, şimdilik 650 dolar gibi bir fiyata sahip olduğu söyleniyor.

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