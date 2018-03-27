 iPhone 8’de ekran görüntüsü nasıl alınır

Apple’ın geçtiğimiz sene çıkardığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modeli tasarım ve sistem açısından iPhone 7 modeline oldukça çok benziyor. Ancak aralarında bazı farklar mevcut. Bu farkların en önemlisi ise A11 bionic çip ve kablosuz şarj özelliğinin bulunması. Diğer yandan iPhone 8 modellerinde ekran görüntüsü almak iPhone 7 modeli ile aynı. Yani Power butonu ve Home tuşuna aynı anda basmanız yeterli oluyor.

Ayrıca iPhone 7 modelinde olduğu gibi aldığınız ekran görüntüleri direk fotoğraf bölümüne gitmiyor ve altta açık kalıyor. Bu sayede iPhone 8 modelinde de fotoğraflarınızı düzenleyebiliyorsunuz.