iPhone 8 Red nedir? iPhone 8 red özellikleri ve fiyat bilgileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 17:34, Son Güncelleme:

iPhone 8 Red nedir? iPhone 8 red özellikleri ve fiyat bilgileri

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iPhone 8 Red nedir? iPhone 8 red özellikleri ve fiyat bilgileri

Apple'ın iPhone 7 serisiyle kullanıcılarına sunduğu (PRODUCT) RED anlayışı, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleriyle de devam ediyor. Şirketi böyle bir hamlede bulunmasının altında ise HIV ve AIDS hastalarına yapılan yardım. Bakalım, şirketin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin kırmızı renkteki versiyonları hangi özelliklere sahip?

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda HIV ve AIDS hastalarına yardım yapmak maksadıyla tanıttığı (PRODUCT) RED adında kırmızı renkteki iPhone 8 modelinin özelliklerine bakıldığında 4.7 inç'lik IPS LCD panellerin kullanıldığı bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, cihaz, 750x1334 HD Plus çözünürlük sunuyor. Apple'ın kendi işlemcisi A11 Bionic işlemciden güç alan telefon, parmak izi okuyucuyu da bünyesinde bulunduruyor. 2 GB RAM / 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla gelen cihaz, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor. 12 MP arka kameraya sahip olan ürünün ön kamerası 7 MP çözünürlük sunuyor. 1821 mAh bataryanın kullanıldığı bu minik iPhone'da, 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmuyor. Onun yerine iPhone 7 serisiyle hayatımıza giren Lightning girişi, bu cihazda da aktif durumda. 

iPhone 8 Red nedir iPhone 8 red özellikleri ve fiyat bilgileri

Kırmızı renkteki iPhone 8 Plus'ın özelliklerine bakıldığında ise cihazın 5.5 inç büyüklüğünde olduğu görülüyor. Şirket, bu modelde de iPhone 8'de olduğu IPS LCD paneller kullanmış. 1080x1920 FHD ekran çözünürlüğüne sahip modelde de Apple, A11 Bionic işlemciyi kullanmış. 3 GB RAM / 64 GB ve 256 olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla gelen telefon, kablosuz şarj teknolojisini de beraberinde getiriyor. iPhone 8 modeline göre büyük bir tasarıma sahip olduğu için bu cihazda şirket, 2675 mAh'lik batarya kullanmış. 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan ürünün ön kamerası ise 7 MP çözünürlük sunuyor. Çift arka kameranın ilki f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, diğer ikinci kamera ise f/2.8 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca, bu modelde de kırmızı iPhone 8'de olduğu gibi Lightning girişi aktif durumda. 

iPhone 8 Red nedir iPhone 8 red özellikleri ve fiyat bilgileri


KIRMIZI iPHONE 8 VE iPHONE 8 PLUS'IN FİYATLARI NE?  

Apple her iki modelin fiyatlandırmasını da dahili depolama alanına göre hazırlamış. Telefonların fiyatları ise şöyle:

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED / 64 GB: 4.599 TL

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED / 256 GB: 5.699 TL

iPhone 8  (PRODUCT) RED / 64 GB: 4.199 TL

iPhone 8  (PRODUCT) RED / 256 GB: 4.999 TL

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