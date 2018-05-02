iPhone 8 Red nedir? iPhone 8 red özellikleri ve fiyat bilgileri
Apple'ın iPhone 7 serisiyle kullanıcılarına sunduğu (PRODUCT) RED anlayışı, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleriyle de devam ediyor. Şirketi böyle bir hamlede bulunmasının altında ise HIV ve AIDS hastalarına yapılan yardım. Bakalım, şirketin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin kırmızı renkteki versiyonları hangi özelliklere sahip?
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda HIV ve AIDS hastalarına yardım yapmak maksadıyla tanıttığı (PRODUCT) RED adında kırmızı renkteki iPhone 8 modelinin özelliklerine bakıldığında 4.7 inç'lik IPS LCD panellerin kullanıldığı bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, cihaz, 750x1334 HD Plus çözünürlük sunuyor. Apple'ın kendi işlemcisi A11 Bionic işlemciden güç alan telefon, parmak izi okuyucuyu da bünyesinde bulunduruyor. 2 GB RAM / 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla gelen cihaz, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor. 12 MP arka kameraya sahip olan ürünün ön kamerası 7 MP çözünürlük sunuyor. 1821 mAh bataryanın kullanıldığı bu minik iPhone'da, 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmuyor. Onun yerine iPhone 7 serisiyle hayatımıza giren Lightning girişi, bu cihazda da aktif durumda.
Kırmızı renkteki iPhone 8 Plus'ın özelliklerine bakıldığında ise cihazın 5.5 inç büyüklüğünde olduğu görülüyor. Şirket, bu modelde de iPhone 8'de olduğu IPS LCD paneller kullanmış. 1080x1920 FHD ekran çözünürlüğüne sahip modelde de Apple, A11 Bionic işlemciyi kullanmış. 3 GB RAM / 64 GB ve 256 olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla gelen telefon, kablosuz şarj teknolojisini de beraberinde getiriyor. iPhone 8 modeline göre büyük bir tasarıma sahip olduğu için bu cihazda şirket, 2675 mAh'lik batarya kullanmış. 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan ürünün ön kamerası ise 7 MP çözünürlük sunuyor. Çift arka kameranın ilki f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, diğer ikinci kamera ise f/2.8 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca, bu modelde de kırmızı iPhone 8'de olduğu gibi Lightning girişi aktif durumda.
KIRMIZI iPHONE 8 VE iPHONE 8 PLUS'IN FİYATLARI NE?
Apple her iki modelin fiyatlandırmasını da dahili depolama alanına göre hazırlamış. Telefonların fiyatları ise şöyle:
iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED / 64 GB: 4.599 TL
iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED / 256 GB: 5.699 TL
iPhone 8 (PRODUCT) RED / 64 GB: 4.199 TL
iPhone 8 (PRODUCT) RED / 256 GB: 4.999 TL
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