iPhone 8 Plus fiyat
Apple'dan iPhone ve TV, Mac gibi diğer cihazlara gelen fiyat değişimleri piyasada şok etkisi yarattı. Peki iPhone 8 Plus 32 GB modelinin fiyatı zam sonrası ne oldu?
iPhone 8 Plus 32 GB model cihazların fiyatı 4799 TL'den 5899 TL'ye çıktı. Yani zam sonrası iPhone 8 Plus 32 GB modellerin fiyatı 1000 TL arttı. iPhone 8 fiyatı ise 4199 TL'den satılırken gelen zam ile 5199 TL'ye satılmaya başlandı.
iPhone 8 4199 TL >> 5199 TL
iPhone 8 Plus 4799 TL >> 5899 TL
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