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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.01.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

iPhone 7 ve iPhone 8 için şok yasak kararı

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iPhone 7 ve iPhone 8 için şok yasak kararı

Apple ile Qualcomm arasındaki patent davası kızışıyor. Daha önce Çin’de bazı iPhone modellerinin satışının durdurulmasına yönelik karar aldıran Qualcomm, Almanya'da zafer kazandı. Alman mahkemesinin kararı doğrultusunda Apple'ın Almanya'da bulunan tüm mağazalardan iPhone 7 ve iPhone 8 model telefonlarını toplatması kararı çıktı.

Apple için Almanya genelinde yasak kararı bugün resmen yürürlüğe girdi. Daha önce Alman mahkemesi iPhone 7 ve iPhone 8'lerin yasaklanması yönünde karar almıştı. Bugün ise Qualcomm'un 1.52 milyar dolar kefalet bonosuna imza atması ile birlikte sözleşme resmen yürürlüğe girmiş oldu. Böylece bugünden itibaren Almanya'da hiçbir dükkanda iPhone 7 ve iPhone 8 satışı yapılamayacak. Hatta Apple bu cihazları dükkanlarından bir bir toplayacak.

iPHONE 7 VE iPHONE 8'LER NEDEN YASAKLANDI?

Münih mahkemesi, iPhone’un bazı modellerinde Qualcomm’un buluşu olan ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak pil ömrünü uzatan bir özellik kullanıldığını tespit edildi. iPHONE modellerinde Intel ve Qorvo çipler bulunuyor. Bu çiplerin içinde, Qualcomm’un daha az şarj harcamasını sağlayan ‘envelope tracking’ olarak adlandırılan bir kablosuz iletişim teknoloji bulunuyor. Dolayısıyla Apple her ne kadar bu teknoloji geliştirmemiş olsa bile kullandığı için Qualcomm ile karşı karşıya kalmış durumda.

Paylaşılan bilgilere göre bu teknoloji iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde yer alıyor. Bu yüzden Almanya’da sadece söz konusu modellerin satışı durdurulması söz konusu. Ancak Çin’de bu kararın kapsamı daha fazlaydı. Çin’de iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone X modellerinin satışının durdurulmasına yönelik karar verilmişti.

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