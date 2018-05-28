iPhone 6'nın yamulabildiğinin Apple meğer farkındaymış!

Apple'ın iPhone 6 ve 6 Plus nedeniyle büyük çaplı bir skandala karıştığını hala hatırlıyoruz. Telefonlar piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı kullanıcılar, cihazların cebinde herhangi bir özel güç uygulanmaksızın bükülmeye başladıklarını keşfettiler. Takip eden aylarda önemli bir tartışma konusu olan sorun 2016'da, "bendgate" adlıyla anıldı. Sorun ile karşılaşan kullanıcıların bir çoğu, cihazların ana kartındaki sorunlardan dolayı dokunmatik ekran tepkilerini kaybetmesine neden olduğunu fark etti.

Skandalın başlamasından yaklaşık dört yıl sonra, Motherboard 'un yeni bir raporu Apple'ın 2014 iPhone modellerinin önceki nesillere göre bükülmeye daha meyilli olduğunu bildiğini gösteriyor. Aslında şirketin iç testleri, iPhone 6'nın iPhone 5'lerden 3,3 kat daha zayıf olduğunu gösterdi. Sonuçlar, telefonun büyük sürümü için daha bile kötüydü, çünkü 6 Plus'ın 7,2 kat daha zayıf olduğu biliniyordu. Bunun nedeni, Apple'ın önceki iPhone modellerinde olduğu gibi mantık kartını güçlendirmek için yeterli epoksi dolgusu kullanmamasıydı.





Apple, hiçbir zaman cihazlarında bir tasarım hatası olduğunu kabul etmese de, son olarak piyasaya sürüldükten bir buçuk yıl sonra, Mayıs 2016'da iPhone 6 ve 6 Plus için mühendislik sürecini değiştirdi. Bu değişikliğin daha sonraki iPhone'ları güçlendirmek için yapılanlarla aynı olmadığını belirtelim.

Şirket yeni keşfedilen belgelere yorum yapmadı, ancak Apple'ın kolay bükülebilen zayıf telefonları bile bile 18 ay boyunca satmış olmasını öğrenen müşterilerin hiç de mutlu olacağını sanmıyoruz.



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