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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.05.2018 - 06:44, Son Güncelleme:

iPhone 6'nın yamulabildiğinin Apple meğer farkındaymış!

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iPhone 6'nın yamulabildiğinin Apple meğer farkındaymış!

iPhone 6'ların satışa çıktıklarında fark edilen en büyük zayıflığı arka cepte bükülebilmeye başlamasıydı. İşin ilginci ise 'bendgate' olarak da anılan sorundan Apple'ın başından beri haberi olduğu ortaya çıktı.

Apple'ın iPhone 6 ve 6 Plus nedeniyle büyük çaplı bir skandala karıştığını hala hatırlıyoruz. Telefonlar piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra bazı kullanıcılar, cihazların cebinde herhangi bir özel güç uygulanmaksızın bükülmeye başladıklarını keşfettiler. Takip eden aylarda önemli bir tartışma konusu olan sorun 2016'da, "bendgate" adlıyla anıldı. Sorun ile karşılaşan kullanıcıların bir çoğu, cihazların ana kartındaki sorunlardan dolayı dokunmatik ekran tepkilerini kaybetmesine neden olduğunu fark etti.

Skandalın başlamasından yaklaşık dört yıl sonra, Motherboard 'un yeni bir raporu Apple'ın 2014 iPhone modellerinin önceki nesillere göre bükülmeye daha meyilli olduğunu bildiğini gösteriyor. Aslında şirketin iç testleri, iPhone 6'nın iPhone 5'lerden 3,3 kat daha zayıf olduğunu gösterdi. Sonuçlar, telefonun büyük sürümü için daha bile kötüydü, çünkü 6 Plus'ın 7,2 kat daha zayıf olduğu biliniyordu. Bunun nedeni, Apple'ın önceki iPhone modellerinde olduğu gibi mantık kartını güçlendirmek için yeterli epoksi dolgusu kullanmamasıydı.

iPhone 6nın yamulabildiğinin Apple meğer farkındaymış

Apple, hiçbir zaman cihazlarında bir tasarım hatası olduğunu kabul etmese de, son olarak piyasaya sürüldükten bir buçuk yıl sonra, Mayıs 2016'da iPhone 6 ve 6 Plus için mühendislik sürecini değiştirdi. Bu değişikliğin daha sonraki iPhone'ları güçlendirmek için yapılanlarla aynı olmadığını belirtelim.

Şirket yeni keşfedilen belgelere yorum yapmadı, ancak Apple'ın kolay bükülebilen zayıf telefonları bile bile 18 ay boyunca satmış olmasını öğrenen müşterilerin hiç de mutlu olacağını sanmıyoruz.

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