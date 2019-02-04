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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcılarına çok kötü haber

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iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcılarına çok kötü haber

Apple'ın Haziran ayında WWDC etkinliğinde karşımıza ilk kez çıkarması beklenen işletim sistemi iOS 13, pek çok yeni özelliği beraberinde getirecek; ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak. iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, iOS 13 için liste dışında kaldı.

Apple, iOS 13 için son hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan yeni işletim sisteminin gözden çıkaracağı iPhone modelleri de belli oldu. Bugüne kadar tüm iOS güncellemelerini alan iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus liste dışı kaldı. Yani iOS 13 güncellemesini bu cihazlara yükleyemeyeceksiniz. Diğer bir deyişle yeni güncellemeyi iPhone 7 ve üstü tüm iPhone modellerine yükleme şansınız olacak.

Peki bu ne anlama geliyor? iOS 13 güncellemesini telefonlarınıza yükleyemiyor olmanız telefonunuzu kullanamayacağınız anlamına gelmiyor elbette; aksine iOS 13 öncesi yayınlanan en yeni iOS güncellemesini kullanmaya devam edeceksiniz. Ancak daha da önemlisi telefonunuz uzun süre uygulamaları çalıştırmaya devam edecek. 

YENİ iPHONE'LAR YOLDA

2019 iPhone ailesi 2018’de de olduğu gibi üç farklı modelden oluşuyor. Bunların sırasıyla 6,5 inç OLED ekranlı iPhone XI Max, 5,8 inç OLED ekranlı iPhone XI ve 6,1 inç OLED ekranlı iPhone XR (2019) olduğu söyleniyor. Modellerde devrimsel yenilikler veya büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır bunu anlatıyor olacağız.
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