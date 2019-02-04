iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcılarına çok kötü haber
Apple'ın Haziran ayında WWDC etkinliğinde karşımıza ilk kez çıkarması beklenen işletim sistemi iOS 13, pek çok yeni özelliği beraberinde getirecek; ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak. iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, iOS 13 için liste dışında kaldı.
Apple, iOS 13 için son hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan yeni işletim sisteminin gözden çıkaracağı iPhone modelleri de belli oldu. Bugüne kadar tüm iOS güncellemelerini alan iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus liste dışı kaldı. Yani iOS 13 güncellemesini bu cihazlara yükleyemeyeceksiniz. Diğer bir deyişle yeni güncellemeyi iPhone 7 ve üstü tüm iPhone modellerine yükleme şansınız olacak.
Peki bu ne anlama geliyor? iOS 13 güncellemesini telefonlarınıza yükleyemiyor olmanız telefonunuzu kullanamayacağınız anlamına gelmiyor elbette; aksine iOS 13 öncesi yayınlanan en yeni iOS güncellemesini kullanmaya devam edeceksiniz. Ancak daha da önemlisi telefonunuz uzun süre uygulamaları çalıştırmaya devam edecek.
YENİ iPHONE'LAR YOLDA
2019 iPhone ailesi 2018’de de olduğu gibi üç farklı modelden oluşuyor. Bunların sırasıyla 6,5 inç OLED ekranlı iPhone XI Max, 5,8 inç OLED ekranlı iPhone XI ve 6,1 inç OLED ekranlı iPhone XR (2019) olduğu söyleniyor. Modellerde devrimsel yenilikler veya büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.
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