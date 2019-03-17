iPhone 5G geliyor! İşte özellikleri ve çıkış tarihi
Apple'ın bu yıla damga vurması beklenen telefonu iPhone 5G olacak. İsmi muhtemelen iPhone 5G olarak lanse edilmeyecek; ancak 5G teknolojisini destekleyen iPhone modellerinin Eylül ayında karşımıza çıkması bekleniyor.
Samsung ve Huawei başta olmak üzere pek çok telefon markası 5G internet teknolojisini destekleyen yeni modellerle tüketicilerin karşısına çıktı. Apple ise son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla geldi; ancak 5G desteği bu cihazlarda elbette yok. Apple, bu yarışta geri kalmamak için 5G teknolojili yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor.
5G modemi bünyesinde barındırması beklenen yeni iPhone modelleri Snapdragon X55 5G ve Snapdragon X50 5G modemiyle yarışacak. Intel, yıllarca iPhone 7 ve iPhone 8'lerde kullanılan 4G modem yongasını sağlayarak Apple'dan gelir yarattı.
Yeni iPhone'ların ismi konusunda da kafalar karışık. iPhone XI veya iPhone 11 şeklinde duyurulması beklenen yeni telefonlara 5G'nin gelmesiyle internette çok yüksek hızları göreceğiz. Videoları takılmadan izlemenin yanı sıra 4K çözünürlüğünde görüntüleri izlemek de kayda değer bir yenilik olacak.
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