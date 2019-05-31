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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.05.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

iPhone 150 MB indirme sınırı kaldırıldı

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iPhone 150 MB indirme sınırı kaldırıldı
iPhone'larca hücresel bağlantı kullanıldığında indirme sınırı 150 MB'tan 200 MB'a çıktı

iPhone'larca hücresel veri indirme sınırında ufak bir artış yapıldı. Şirket, 150 MB olan sınırı 200 MB'a çıkardı.

Apple, sessiz sedasız iPhone'lardaki hücresel indirme sınırını genişletti. 150 MB olan sınırı 200 MB'a yükselten Apple, böylece kullanıcıların hücresel bağlantıları aktif haldeyken 'biraz' daha fazla alan kaplayan uygulamayı telefonlarına/tabletlerine indirmelerine olanak verecek.

Apple'ın bu sınırlamadaki amacının kullanıcıların çok büyük boyutlu indirme yapmalarıyla birlikte karşılaşacakları yüksek faturalardan korumak olduğu biliniyordu ancak yapılan bu düzenleme ile kullanıcıların en azından biraz daha büyük uygulamaları indirmelerine imkan verildi.

Kullanıcılar 200 MB'ı aştıkları durumda uyarı ekranıyla karşılaşmaya başlamış durumda. 

iPhone 150 MB indirme sınırı kaldırıldı


Apple benzer bir uygulamayı 2017 yılında yapmış, hücresel indirme sınırını 100 MB'den 150 MB'ye artırmıştı. 

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