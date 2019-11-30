iPhone 12, kutusundan AirPods ile birlikte çıkacak
Apple, her yıl olduğu gibi gelecek yıl Eylül ayında yeni telefonlarını gün yüzüne çıkaracak. Yeni iPhone modelleriyle ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre iPhone 12 serisi, kutusundan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods ile birlikte çıkacak.
Apple, yeni telefonları için çalışmalarını sürdürürken, telefonların duyurulmasına henüz 1 yıla yakın bir süre olmasına karşın sızıntılar bugünden başlamış durumda. Apple'a yakın kaynaklara göre dünya devi, iPhone 12 ile ilk kez kablolu değil, kablosuz kulaklık verecek. AirPods serisinin son sürümünün kutudan ücretsiz çıkması beklenirken, Pro serisi iPhone modellerini alanların ise AirPods Pro ile karşılaşması kuvvetle muhtemel.
Türkiye'de 1899 TL'den satışa sunulan (Black Friday indirimleri öncesi) AirPods Pro, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu özellik aktif hale geldiğinde dış ses büyük oranda kısılırken, kullanıcılar daha akıcı bir şekilde telefon görüşmesi yapabildiği gibi, kesintisiz müzik dinleyebiliyor.
iPhone 12'yle ilgili başka bir bilgi ise henüz bulunmuyor. Haberimizde kullandığımız görsel, elbette iPhone 12'ye ait değil ve bir konsept görüntü. Şirketin yeni telefonlarında (özellikle Pro serisi modellerinde) dört kamera kullanma ihtimali elbette var; ancak cihazın tasarımının iPhone 11 serisine benzeyip benzemeyeceğini ilerleyen aylarda cihaza ait sızıntılardan öğreneceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle