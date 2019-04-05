iPhone 11'in kamerası nasıl olacak? İşte ilk görüntü
Apple'ın eylülde tanıtmayı planladığı yeni iPhone'larla ilgili sızıntı aylar önce internete düşmeye başladı. Son olarak iPhone 11'lerin en merak edilen noktası olan arka kamera kurulumuyla ilgili net fikir veren bir görüntü ortaya çıktı. Bakın iPhone 11'in kamerası nasıl olacak?
Apple, iPhone 11 için kolları sıvadı. Yeni telefonun kamerası ise en çok merak edilen nokta olsa gerek. Yeni telefonların ilk görüntülerini internete sızdırmasıyla bilinen OnLeaks, iPhone 11'in arka kamera kurulumuyla ilgili fikir veren önemli bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında iPhone 11'in arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Huawei Mate 20 Pro'ya da oldukça benzeyen iPhone 11'in arka kamera tasarımı, Apple plan değiştirmediği taktirde bu şekilde olacak gibi görünüyor.
Her ne kadar kamera kurulumu ortaya çıksa da, kameraların özellikleriyle ilgili detaylar şimdilik belli değil. Ancak üç kameradan birinin geniş açılı kamera, diğerinin de derinlik sensörü görevini göreceğini düşündüğümüzde kullanıcıların amiral Android telefonlarda görmeye başladığı kamera özelliklerinin iPhone'lara bu model ile birlikte geleceği söylenebilir.
Apple'ın iPhone 11'i Eylül ayında duyurması bekleniyor. Onun öncesinde ise Haziran ayı başında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde iOS 13 ilk kez karşımıza çıkacak.
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