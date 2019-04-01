iPhone 11'in kamera tasarımı ortaya çıktı
Apple, her yıl olduğu gibi Eylül ayında yeni iPhone modelini tanıtacak. Merakla beklenen telefonun üç arka kameraya sahip olması bekleniyor.
Akıllı telefonlarda yer alan kamera sayısı gün geçtikçe artıyor. Rakiplerinden geri kalmak istemeyen Apple, Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modelinde üç arka kameraya yer verecek. Söz konusu kameraların kare şeklinde dizilmesi bekleniyor.
OnLeaks Twitter hesabı tarafından ortaya çıkan görüntülerde yeni iPhone modelinin arka tasarımı netçe gözüküyor. Kameranın konumlandırıldığı kısımda yer alan üç delik cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olma ihtimalini yükseltiyor. Cihazın ön tarafında yer alacak çentiğin küçültüleceği ise söylenenler arasında.
Bunun yanında kameraların üst kısmında flaş yer alacak. Aynı zamanda gelişmiş kamera teknolojisiyle beraber daha iyi bokeh etkisine sahip fotoğraflar çekebileceksiniz. Bunun ToF sensörüyle beraber gerçekleşmesi bekleniyor. Kare şeklinde kamera dizilimine sahip olacak yeni iPhone hakkında bilinenler bunlarla sınırlı.
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