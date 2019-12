iPhone 11'in gece modu ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir?

Loş ışıkta bile göz alıcı fotoğraflar çekebilmek, fotoğrafçılıkta sürekli karşılaşılan zorluklardan biri. Gece modu gece dışarıda ya da loş ışıklı bir restoranda harika fotoğraflar çekmenizi sağlar. Karanlık alanlardaki detayları kaybetmemeye çalışırken aydınlık alanların aşırı pozlanmaması ve renklerin doğallığının da kaybolmaması gerekir.





Gece modu, ışığın çok loş olduğu restoranlardan sadece ay ışığının aydınlattığı sahillere kadar her yerde muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlar. Loş ışıklı ortamlarda ilk kez daha fazla netlik sunan bu iPhone deneyiminde her şey otomatik olarak gerçekleşiyor. Dilerseniz daha fazla detay ve daha az pürüz için manuel denetimleri de kullanabilirsiniz.





iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’daki yeni Geniş kamera sensörü, akıllı yazılım ve A13 Bionic çiple birlikte çalışıyor. Böylece iPhone’da daha önce mümkün olmayan bir şeyi yapmanıza olanak veriyor: en loş ışıklı ortamlarda ayrıntılarla dolu göz alıcı kareler çekmek. Mum ışığıyla aydınlatılan bir restoranda olduğunuzu düşünün. Gece modu otomatik olarak devreye giriyor. Deklanşöre dokunduğunuzda optik görüntü stabilizasyonu özelliği sayesinde lens sabit kalırken kamera birden fazla fotoğraf çekiyor.





Sonra kamera yazılımı devreye giriyor. Görüntüleri hizalayarak hareketten kaynaklanan bozulmaları düzeltiyor. Çok bulanık olan bölümleri çıkarıp daha net olanları birleştiriyor, her şeyi dengelemek için kontrastı ayarlıyor ve renkleri en doğal hallerine getiriyor. Ardından görüntüdeki pürüzleri azaltıp detayları zenginleştirerek size fotoğrafın son halini sunuyor.

Sonuç mu? Daha fazla detaya ve daha az pürüze sahip, kendine özgü bir zaman ve mekan hissi yaratacak şekilde gece çekimleri...





Gece modu ile ilgili harika şeylerden bir tanesi otomatik olarak devreye girmesi. Loş ışıklı bir ortamda fotoğraf çekmek istediğinizde, Gece modu ikonu kamera arayüzünün sol üst köşesinde ortaya çıkıyor.

iPhone’daki Gece modu, loş ışıkta 3x daha hızlı odaklanmayı sağlayan, 100% focus piksellere sahip Geniş kamera, A13 Bionic çip ve gelişmiş yazılım sayesinde ışık miktarına göre birleştirme süresini belirliyor ve harika bir fotoğraf için ne kadar süre boyunca görüntüler almamız gerektiğini gösteriyor.





Sonuçta doğal görünen, zaman ve mekanın hissini doğru olarak anlayabileceğiniz bir fotoğraf elde ediyoruz. Kadrajdaki süjelerin net olarak görülebileceği, bununla birlikte zaman ve ortamın doğru olarak algılanabileceği şekilde tonları ve renkleri daha aydınlık hale getiriyoruz. Örneğin gökyüzünü açık mavi bir ton yerine koyu mavi bir tonla ve görülen yıldızlarla oluşturuyoruz; böylece fotoğrafa baktığınızda gece olduğunu anlıyorsunuz. Loş ışıktaki fotoğraflarınız bulunduğunuz anın gerçeklerine sadık kalıyor.