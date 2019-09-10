İphone 11 Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Teknoloji devi Apple, San Francisco’da düzenlenen lansmanda dünyanın merakla beklediği İphone 11'i tanıttı. İphone 11'in özellikleri ve fiyatını açıklayan Apple, aynı zamanda dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Şimdiden çok sayıda kişinin gözdesi olan telefonun Türkiye piyasasına sunulacağı tarih merakla beklenmeye başlandı. Peki, İphone 11 Türkiye'ye ne zaman gelecek?
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’i tüm dünyanın ilgiyle izlediği lansmanla tanıtan Apple, yeni telefon modelleri hakkında detayları açıkladı. iPhone 11 Pro, küçük ekranlı yeni bir iPhone isteyenlere hitap ederken, iPhone 11 Pro Max ise aynı özellikleri daha büyük bir ekranda olma özelliği taşıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şimdiden binlerde kişinin ilgisini çeken iPhone 11 için bekleyiş başladı. İşte, İphone 11'in Türkiye'ye geleceği tarihle ilgili detaylar.
IPHONE 11 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATILACAK?
Apple dünyanın merakla beklediği iPhone 11'in Türkiye'de piyasaya sunulacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak İphone 11'in ilerleyen haftalarda Türkiye piyasasında satışa sunulması bekleniyor.
APPLE'DEN MÜŞTERİLERİNE TV PLUS SÜRPRİZİ
Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.
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