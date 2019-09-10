iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...
GeriTeknoloji iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.09.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. iPhone 11'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu.

13
  • iPhone 11 ve iPhone 11 Pronun fotoğrafları ve özellikleri belli oldu
  • iPhone 11 ve iPhone 11 Pronun fotoğrafları ve özellikleri belli oldu
  • iPhone 11 ve iPhone 11 Pronun fotoğrafları ve özellikleri belli oldu
  • iPhone 11 ve iPhone 11 Pronun fotoğrafları ve özellikleri belli oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıtıyor.

APPLE ARCADE

Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek. 

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

APPLE TV PLUS

Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

APPLE IPHONE 11

Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini tanıttı.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

Phone 11'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

A13 Bionic hem CPU hem de GPU performansı olarak dünyanın en hızlısı...

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

12 megapixel'li derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.

Ön kamera artık daha geniş açılı, ağır çekim özelliği var ve 4K video çekiyor.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

iPHONE 11 PRO

iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. 

A13 Bionic, düşük güç tüketimi ve makine öğrenme üzerine kurulu...

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri...

Yeni iPhone 11 Pro, 2 farklı ekran boyutuna sahip ve ekranı 1200 nits gibi oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor.

Yeni yapay zeka birimi saniyede 1 Trilyon işlem yapabiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle