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Teknoloji
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

iPhone 11 Pro ile çekilen ultra geniş açılı Türkiye fotoğrafları

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iPhone 11 Pro ile çekilen ultra geniş açılı Türkiye fotoğrafları

Ultra geniş açılı kameralar, son derece geniş görüş açısına sahip görüntüler üretir. Özellikle mimari ve manzara fotoğrafçıları arasında da popüler bir seçimdir, çünkü fotoğrafı çekilen süjenin yanı sıra onu çevreleyen öğelerin çoğunu da kadraja sığdırmaya imkan tanır. Apple da iPhone 11 Pro serisiyle birlikte ultra geniş açılı görüntü alınabilmesini mümkün hale getirdi. İşte iPhone 11 Pro'nun ultra geniş açılı lensiyle çekilen Türkiye manzara fotoğrafları...

Ultra geniş açılı kameralar sayesinde artık kameraya çok daha fazlasını sığdırabiliyoruz. Haliyle fotoğrafçılar için de çok daha fazlasını yapabilmek mümkün hale geliyor. İşte fotoğrafçıların gözünden iPhone 11 Pro'nun ultra geniş açılı lensiyle çekilen Türkiye manzara fotoğrafları...

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iPhone 11 Pro ile çekilen ultra geniş açılı Türkiye fotoğrafları
iPhone 11 Pro ile çekilen ultra geniş açılı Türkiye fotoğrafları
Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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