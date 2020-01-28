iPhone 11 Pro ile çekilen ultra geniş açılı Türkiye fotoğrafları

Ultra geniş açılı kameralar sayesinde artık kameraya çok daha fazlasını sığdırabiliyoruz. Haliyle fotoğrafçılar için de çok daha fazlasını yapabilmek mümkün hale geliyor. İşte fotoğrafçıların gözünden iPhone 11 Pro'nun ultra geniş açılı lensiyle çekilen Türkiye manzara fotoğrafları...







