iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih

iPhone 11, 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone 11 Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.

İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.

Apple'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta da iPhone ekranlarında çentiğin kullanılmaya devam etmesi. Apple, ekranın bir bölümüne ön kamerayı gömmeyi veya açılır kapanır mekanizma kullanan bir ön kamera yapmayı şu aşamada düşünmüyor gibi görünüyor.





Henüz kesinleşmese de, Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone'larda Night Sight adında yeni bir özellikle geleceği konuşuluyor. Bu özel mod, aslında telefonlarda ilk kez kullanılmıyor. Google Pixel telefonlarda bulunan bu özellik sayesinde yapay zeka, karanlık fotoğrafları düzenliyor ve ortaya çok daha iyi ve ışık almış görüntüler çıkıyordu. iPhone 11'deki bu özel modun da gece çekimlerinde çok da başarılı sonuçlar elde edemeyen iPhone'ların 'kaderini' değiştireceği düşünülüyor.



Apple'ın yeni iPhone'larda özellikle de kamera tarafında pek çok yenilik yapacağı sanılırken, şirkete yakın kaynaklardan Max Weinbach'in iddiasına göre gece modu otomatik açılacak. Düşük ışık tespit ettiği anda iPhone'lar bu özel modu kullanacak. Yani bu modun kullanımı kullanıcıya manuel olarak bırakılmayacak.

Bu noktada akıllara daha önemli bir soru geliyor: Night Sight modu mevcut iPhone'lara da gelir mi? iPhone XS, iPhone XS Max ve hatta iPhone XR'da bu modu kullanabilecek miyiz? Bu soruların yanıtları henüz yok; ancak mod olarak gelecek bir özelliğin mevcut iPhone modellerine gelme ihtimali elbette var.

Lightning port mu yoksa USB-C mi?

Şirkete yakın kaynaklar, Apple'ın bu yıl duyuracağı iPhone modellerinde Lightning portunu kullanmaya devam edeceği görüşünde. Yani bu yıl bu yönde büyük bir yenilik olmayacak. Ancak Apple'ın planlarında bu değişiklik bulunuyor ve kuvvetle muhtemel 2020 yılında duyurulacak iPhone modellerinin hemen hepsi USB-C portunu kullanacak.