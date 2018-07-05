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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
chip.com.tr
05.07.2018 - 08:07, Son Güncelleme:

iPhone 11 nasıl olacak? İşte yeni iPhone'un dikkat çeken özelliği

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iPhone 11 nasıl olacak? İşte yeni iPhone'un dikkat çeken özelliği

Apple, yeni iPhone'larının RAM miktarını her sene artırmasa da bu senenin iPhone, daha fazla RAM'le gelebilir!

Yeni iPhone'ların daha güçlü işlemcilerle gelmesi sürpriz değil. Yani iPhone X'ten daha güçlü bir iPhone XI bekliyorsanız, bu beklentiniz muhtemelen gerçeğe dönüşecek. Ancak Apple, RAM miktarını her sene artırmıyor.

Ortaya çıkan Geekbench raporu, Apple'ın bu sene RAM miktarını artıracağını söylüyor. Raporda yeni iPhone'un 4GB RAM'e sahip olduğu gözleniyor. Bununla birlikte tam olarak hangi iPhone modelinin bu RAM'i taşıdığı anlaşılmıyor. İki model olarak ortaya çıkması beklenen iPhone XI'in standart modeli de 4GB RAM ile gelebilir. Bununla birlikte şimdilik iPhone 9 olarak adlandırdığımız alt seviye model, 3GB RAM'de kalabilir.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, daha önceki bir tahmininde iki iPhone XI modelinin de 4GB RAM ile geleceğini, iPhone 9'un ise 3GB RAM'e sahip olacağını söylemişti.

Geekbench raporu, RAM miktarı dışında telefonda altı çekirdekli bir işlemcinin bulunduğunu söylüyor. Cihaz tek çekirdekte 4.673 puana, çoklu çekirdekte ise 10.912 puana ulaşıyor. Bu puanlar, iPhone X'in aldığı 4.206 ev 10.128 puanın sadece biraz üzerinde. Farkın az olması beklentinizi karşılamamış olabilir, ancak testlerin henüz tamamlanmamış bir donanım ve yazılımda yapılmış olabileceğini unutmamak gerekiyor.

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