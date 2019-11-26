İphone 11 Migros Şahane Cuma indirimleri ile 5999 TL'den satışta! İşte, İphone 11 özellikleri
Piyasaya göre yaklaşık 1300 liralık bir indirimle İphone 11 satışı gerçekleştiriyor. Müthiş Cuma indirimleri kapsamında Migros 5M'ler aracılığıyla İphone 11 64 GB modellerini 5999 TL'ye indiren Migros, stoklarında bulunması halinde 29 Kasım tarihine kadar bu fiyattan satışlara devam edecek. İşte, Migros İphone 11 indirimleri hakkında detaylı bilgiler
Apple Türkiye garantili olarak gerçekleştirilecek olan İphone 11 satışları, sadece Migros 5M mağazalarında gerçekleşecek. Stoklar ise belirli sayıda olacak.İlk gün gerçekleşen satışların ardından stokta ürün kalması halinde satışlar 29 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.
İphone 11 kutu içeriği;
- Lightning Konnektörlü EarPods
- iPhone
- Lightning - USB Kablosu
- 5 W USB Güç Adaptörü
- Liquid Retina HD ekran
- IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch
- 326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük
- 1400:1 kontrast oranı (tipik)
- True Tone ekran
- Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
- Haptic Touch
- 625 nit maksimum parlaklık (tipik)
- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
İphone 11 kamera özellikleri;
- Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar
- Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
- Geniş: ƒ/1.8 diyafram
- 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kata kadar dijital zoom
- Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
- Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
- Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
- Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Geniş)
- Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
- Panorama (63 MP’e kadar)
- %100 Focus Pixels (Geniş)
- Gece modu
- Otomatik Ayarlamalar
- Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
- Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
- Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
- Otomatik görüntü stabilizasyonu
- Seri çekim modu
- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
İphone 11 şarj süresi;
iPhone XR’a göre 1 saate kadar daha uzun pil ömrü
Video oynatma: 17 saate kadar
Online video izleme: 10 saate kadar
Ses çalma: 65 saate kadar
Hızlı şarj özelliği:
- 18 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır)
- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
- Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)
- USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
İphone 11 işletim sistemi;
iOS 13: Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.
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