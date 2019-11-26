İphone 11 Migros Şahane Cuma indirimleri ile 5999 TL'den satışta! İşte, İphone 11 özellikleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİphone 11 Migros Şahane Cuma indirimleri ile 5999 TL'den satışta! İşte, İphone 11 özellikleri
GeriTeknoloji İphone 11 Migros Şahane Cuma indirimleri ile 5999 TL'den satışta! İşte, İphone 11 özellikleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
26.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

İphone 11 Migros Şahane Cuma indirimleri ile 5999 TL'den satışta! İşte, İphone 11 özellikleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İphone 11 Migros Şahane Cuma indirimleri ile 5999 TL'den satışta! İşte, İphone 11 özellikleri

Piyasaya göre yaklaşık 1300 liralık bir indirimle İphone 11 satışı gerçekleştiriyor. Müthiş Cuma indirimleri kapsamında Migros 5M'ler aracılığıyla İphone 11 64 GB modellerini 5999 TL'ye indiren Migros, stoklarında bulunması halinde 29 Kasım tarihine kadar bu fiyattan satışlara devam edecek. İşte, Migros İphone 11 indirimleri hakkında detaylı bilgiler

Apple Türkiye garantili olarak gerçekleştirilecek olan İphone 11 satışları, sadece Migros 5M mağazalarında gerçekleşecek. Stoklar ise belirli sayıda olacak.İlk gün gerçekleşen satışların ardından stokta ürün kalması halinde satışlar 29 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

İphone 11 kutu içeriği;

  • Lightning Konnektörlü EarPods
  • iPhone
  • Lightning - USB Kablosu
  • 5 W USB Güç Adaptörü

İphone 11 özellikleri;

  • Liquid Retina HD ekran
  • IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch
  • 326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük
  • 1400:1 kontrast oranı (tipik)
  • True Tone ekran
  • Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
  • Haptic Touch
  • 625 nit maksimum parlaklık (tipik)
  • Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
  • Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

İphone 11 kamera özellikleri;

  • Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar
  • Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
  • Geniş: ƒ/1.8 diyafram
  • 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kata kadar dijital zoom
  • Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
  • Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
  • Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
  • Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Geniş)
  • Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
  • Panorama (63 MP’e kadar)
  • %100 Focus Pixels (Geniş)
  • Gece modu
  • Otomatik Ayarlamalar
  • Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
  • Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
  • Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
  • Otomatik görüntü stabilizasyonu
  • Seri çekim modu
  • Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
  • Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

İphone 11 şarj süresi;

iPhone XR’a göre 1 saate kadar daha uzun pil ömrü

Video oynatma: 17 saate kadar

Online video izleme: 10 saate kadar

Ses çalma: 65 saate kadar

Hızlı şarj özelliği:

  • 18 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır)
  • Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
  • Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)
  • USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

İphone 11 işletim sistemi;

iOS 13: Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle