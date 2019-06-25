iPhone 11 Max nasıl olacak? Kılıfı ortaya çıktı
Apple'ın Eylül ayında resmi duyurusunu yapmayı planladığı yeni telefonlarından iPhone 11 Max için geri sayım sürüyor. Cihaza ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler internete sızmayı sürdürürken, son olarak cihaza ait bir kılıf ortaya çıktı. Kılıfa bakıldığında iPhone 11 Max'in tasarımının nasıl olacağı ortaya çıkıyor.
Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Max için kolları sıvadı. Yeni cihazın önümüzdeki aylar ortaya çıkması bekleniyor; ancak tasarımı bugünden merak konusu. iPhone 11'e ait bazı görüntüler bir süredir internete sızıyor ve elbette Apple tarafından bir açıklama yapılmadığından bu görüntülerin gerçekten yeni iPhone'lara ait olup olmadığını anlamak mümkün değil.
Son olarak iPhone 11 Max'in kılıfına ait olduğu iddia edilen bir görüntü ise sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. MobileFun'ın sitesinde listelenen Olixar marka bir kılıf, üç kamera için yer açmış görünüyor. Resimde iPhone 11 Max'i de üç lens ve bir flaşla görüyoruz. Sayfada telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor, ancak telefonun üç 12MP lensle geleceği bir süredir konuşuluyor.
Bu kılıf gerçekten de iPhone 11 Max ile uyumlu olur mu bilinmez; ancak şirket telefonun gerçek ölçülerini elde etmiş olabileceği gibi, bu tasarımı dedikodulara dayanarak geliştirmiş de olabilir.
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