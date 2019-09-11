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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.09.2019 - 02:56, Son Güncelleme:

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu?

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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonun duyurusunu yaptı. Bu telefonlar pek çok yeni özellikle birlikte gelirken, ilk kez Apple bir iPhone modelinde arka yüzde üç kameraya yer verdi. Peki yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Apple, uzun süredir beklenen yeni telefonlarının duyurusunu 10 Eylül akşamı gerçekleştirdiği dev etkinlikte yaptı. İki kamerayla gelen iPhone 11 ile birlikte özellikle de kamera tarafında oldukça büyük yenilikler getiren iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de ortaya çıktı. Cihazların yurt dışı fiyatları da açıklandı. Buna göre 64 GB'lık iPhone 11'in fiyatı 699 dolar, 128 GB'lık modeli 749 dolar, 256 GB'lık modeli ise 849 dolar oldu. iPhone 11 Pro'nun 64 GB'lık modeli 999 dolar, iPhone 11 Pro Max'in ise 1099 dolarlık fiyat etiketi bulunuyor. 

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