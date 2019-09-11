iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu?
Apple; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonun duyurusunu yaptı. Bu telefonlar pek çok yeni özellikle birlikte gelirken, ilk kez Apple bir iPhone modelinde arka yüzde üç kameraya yer verdi. Peki yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı belli oldu mu?
Apple, uzun süredir beklenen yeni telefonlarının duyurusunu 10 Eylül akşamı gerçekleştirdiği dev etkinlikte yaptı. İki kamerayla gelen iPhone 11 ile birlikte özellikle de kamera tarafında oldukça büyük yenilikler getiren iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de ortaya çıktı. Cihazların yurt dışı fiyatları da açıklandı. Buna göre 64 GB'lık iPhone 11'in fiyatı 699 dolar, 128 GB'lık modeli 749 dolar, 256 GB'lık modeli ise 849 dolar oldu. iPhone 11 Pro'nun 64 GB'lık modeli 999 dolar, iPhone 11 Pro Max'in ise 1099 dolarlık fiyat etiketi bulunuyor.
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