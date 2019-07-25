iPhone 11 hangisini kullanacak? Lightning port mu yoksa USB-C mi?
Apple'ın Eylül ayında dünyaya duyuracağı yeni telefonu iPhone 11'le ilgili en çok merak edilen nokta, şirketin Lightning portunu bırakıp USB-C'ye geçiş yapıp yapmayacağı.
Apple, üç yeni iPhone ile geliyor. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R (veya iPhone XR 2019) adını taşıması beklenen telefonlar, çok büyük tasarımsal değişikliğe sahip olmamakla birlikte bir dizi yeni özelliği de beraberinde getirecek. Ancak kafaları asıl karıştıran soru Apple'ın yeni nesil iPad Pro'larda yaptığı gibi iPhone'larda da USB-C'ye geçiş yapıp yapmayacağı.
Şirkete yakın kaynaklar, Apple'ın bu yıl duyuracağı iPhone modellerinde Lightning portunu kullanmaya devam edeceği görüşünde. Yani bu yıl bu yönde büyük bir yenilik olmayacak. Ancak Apple'ın planlarında bu değişiklik bulunuyor ve kuvvetle muhtemel 2020 yılında duyurulacak iPhone modellerinin hemen hepsi USB-C portunu kullanacak.
iPhone 11 serisi telefonlarla ilgili henüz çok bilgi bulunmasa da, bugünden internete sızan bazı görüntüler, yeni Apple telefonlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Örneğin sızan fotoğraflara bakıldığında iPhone XS ve iPhone XS Max'in yenilenmiş modelleri üç adet arka kameraya sahip olduğu görülüyor. Yeni eklenen sensör ultra geniş açılı çekim özelliğini getirecekken Smart Frame isimli bir özellik de kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Bu özellikle birlikte kullanıcılar standart fotoğraflar çektiği zaman geniş açılı sensör de bir adet fotoğraf çekecek. Bu sayede çerçeveleme işlemi gibi işlemler gerçekleştirilebilecek.
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